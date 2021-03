Il cellulare è ormai una figura costante delle nostre giornate. Ci svegliamo e ci addormentiamo col nostro telefono sempre accanto. Questa costanza richiede però un livello di energia molto alto. Per questo ci ritroviamo sempre ad avere il problema della batteria del cellulare che si scarica velocemente. C’è infatti un errore che tutti facciamo ricaricando il telefono e che danneggia per sempre la nostra batteria. Vediamo di che errore si tratta e come rimediare.

Un errore che tutti facciamo ricaricando il telefono e che danneggia per sempre la nostra batteria

Un gesto che tutti sicuramente compiamo, è quello di mettere il nostro cellulare a caricare tutta la notte. In questo modo avremo la sicurezza che questo avrà una vita più lunga durante la giornata. È stato però provato che questo comportamento danneggia irreparabilmente la batteria del telefono. Gli esperti infatti dicono che questa dovrebbe essere ricaricata solo fino all’80% circa. Mentre noi di notte, non solo arriviamo al 100%, ma facciamo andare la batteria sotto sforzo con una carica continua anche una volta superato il limite massimo. Questa è una delle cause principali che accorcia la vita della nostra batteria. Ciò è importante soprattutto perché, prima di arrivare alla sua “morte”, le sue prestazioni andranno sempre più peggiorando. Questo ci costringerà a ricaricare il telefono sempre più spesso e a ritrovarlo spento senza il minimo preavviso.

Come rimediare

Per rimediare è necessario smettere immediatamente di ricaricare il telefono tutta la notte. È vero però che questo può voler dire rinunciare a una carica completa quando ci svegliamo. Esistono due semplici soluzioni a questo problema che tutti possiamo applicare.

Prima soluzione

La più semplice è ricaricare il nostro cellulare fino all’80% prima di andare a dormire. Per impedire poi che questo si scarichi durante la notte, dobbiamo ridurre il suo consumo di energia al minimo. A questo scopo abbiamo due possibilità. La prima è spegnere il cellulare, anche se alcuni studi suggeriscono che questo potrebbe non giovare alla batteria. L’altra consiste nel selezionare la modalità di “risparmio energetico”. In questo modo sarà il cellulare stesso a mantenere attive solo le funzioni essenziali e che non richiedono grandi dispendi di energia. In particolare, il nostro cellulare non riceverà più le notifiche delle app collegandosi ad internet, ma la nostra sveglia rimarrà attiva.

Seconda soluzione

Possiamo anche scegliere di ricorrere a una specifica funzione offerta da alcuni cellulari di nuova generazione. Quella cioè che permette di controllare il flusso di energia trasmesso dal caricabatteria, impedendo di portare il cellulare sotto stress. Se non si è provvisti di questa funzione, esistono diverse app gratuite che garantiscono lo stesso effetto.

Ecco quindi spiegato l’errore che tutti facciamo ricaricando il telefono e che danneggia per sempre la nostra batteria. Adesso però, sappiamo come rimediare.