Arriva l’autunno, arriverà l’inverno e con le basse temperature arriveranno anche i malanni stagionali. In momenti come questi, nel caso specifico dopo la pandemia di Covid 19, ognuno di noi è in allerta. Negli ultimi tempi molti hanno cercato di far ricorso all’autodiagnosi sul Web. Pratica spesso molto imprecisa e controproducente, che non può in alcun caso sostituire il consulto con un professionista, e che talvolta ha invece l’effetto di far crescere l’ansia.

Un medico, invece, ha tantissimi strumenti per valutare di quale malattia potremmo soffrire. Quindi, in ogni caso, meglio rivolgersi ad uno specialista. Per risolvere qualche semplice dubbio, e prevenire il possibile panico, ecco la malattia più diffusa al mondo e come distinguerla dalle sue imitazioni. In pochi sanno che, nella maggior parte dei casi, quando ci sentiamo stanchi e debilitati, è possibile si tratti di un banalissimo raffreddore.

Rimedi e buone abitudini

Una delle cose che aiutano in caso di raffreddore è stare a riposo, infatti il rilassamento mentale e muscolare potrebbe accelerare i tempi di guarigione.

Inoltre è preferibile evitare gli sbalzi termici che, con le difese immunitarie basse, potrebbero aggravare e prolungare la malattia. Per questo motivo è consigliabile coprirsi a dovere prima di uscire.

L’utilizzo degli umidificatori d’ambiente può essere utile per alleviare la congestione nasale, così come irrigare le vie respiratorie con soluzioni saline.

È sconsigliato invece fumare, soffiarsi il naso sempre nello stesso fazzoletto, mettersi le mani in bocca e assumere antibiotici se non prescritti.

La malattia più̀ diffusa al mondo e come distinguerla dalle sue imitazioni

Il raffreddore comune può essere caratterizzato da questi sintomi:

gola secca;

produzione di muco;

lacrimazione;

mal di testa;

starnuti in successione;

tosse secca;

febbre (in casi rari).

Può essere facile scambiare il raffreddore con l’influenza, oppure con patologie più gravi come la faringite o la bronchite. I limiti che distinguono queste malattie alle volte sono sottili. Basti però pensare che nell’influenza, a differenza del banale raffreddore, si potrebbe soffrire di una febbre più insistente e alta. Essere tormentati da dolori muscolari e articolari persistenti, o venire colpiti da brividi di freddo. In tutti i casi la prevenzione è fondamentale.

Per rinforzare il sistema immunitario può essere utile ridurre lo stress, combattere i germi lavandosi spesso le mani e dormire in modo regolare. Un’alimentazione ricca di vitamine è generalmente una buona abitudine in qualsiasi periodo dell’anno. Senza dimenticare che le ricerche su Internet e i consigli degli amici, non potranno mai prendere il posto dell’irrinunciabile parere professionale.