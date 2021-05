Era giugno 2020 quando il nostro Ufficio Studi pubblicò un report dal titolo Guadagnare il 200% con un titolo azionario? Biesse ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. In quel momento Il titolo quotava poco sopra i 10 euro. Dopo un rialzo di circa il 150% Biesse ha ancora tanto spazio al rialzo, ma prima deve superare un importante ostacolo in area 26,76 euro sul time frame settimanale.

Qualora questa resistenza dovesse essere superata in chiusura di settimana le quotazioni potrebbero schizzare verso gli obiettivi successivi indicati in figura e che si trovano in area 21,78 euro (II obiettivo di prezzo) e 38,66 euro (III obiettivo di prezzo). Quindi, la lunga corsa delle azioni Biesse non è ancora giunta al capolinea ma promettere ulteriori interessanti guadagni.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 23,06 euro farebbe accantonare lo scenario rialzista.

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione di Biesse è abbastanza paradossale. Come già evidenziato in un precedente articolo (La strana storia di un titolo sopravvalutato che continua a salire. Fin dove potrà arrivare?), infatti, qualunque sia l’indicatore utilizzato Biesse è sopravvalutato.

La società gode di livelli di valutazione interessanti solo guardando all’EV/Sales ratio che è relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Gli stessi analisti sono molto prudenti con un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 5% circa.

Il titolo Biesse (MIL:BSS) alla chiusura del 14 maggio è salito dello 0,39% chiudendo la giornata di contrattazione a 25,72 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile