Guadagnare il 200 % con un titolo azionario? Biesse ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo

Guadagnare il 200 % con un titolo azionario? Potrebbe essere l’occasione di centrare questo fantastico obiettivo comprando il titolo Biesse.

La società nei giorni scorsi (Esplosione rialzista per Biesse, ma è solo l’inizio!) ha visto un rialzo di oltre il 30% in due sedute con un aumento dei volumi incredibile. Basti pensare che in un solo giorno (il 4 giugno) è stato scambiato il 3% del capitale sociale per un controvalore di oltre 10 milioni di euro.

Ci sono state molte illazioni sulle reali motivazioni di questo rialzo che è stato scatenato da ordini al meglio che hanno spinto le quotazioni fino a guadagnare il 25% in una sola seduta. Qualora si dovesse trattare di un singolo investitore italiano si potrà conoscerne il nome solo tra qualche giorno a seguito delle comunicazioni alla Consob.

Intanto ricordiamo a chi spera nell’accendersi di un interesse speculativo sul titolo azionario che lo statuto blinda il controllo della famiglia Selci. Con un cambio avvenuto lo scorso anno, infatti, la finanziaria della famiglia riesce a controllare la maggioranza anche scendendo al 25% più due azioni, perché il voto della famiglia Selci vale il doppio in assemblea.

Concludiamo ricordando che allo stato attuale Biesse risulta essere sottovalutato dell’80% rispetto al suo fair value.

Guadagnare il 200 % con Biesse: analisi grafica e previsionale

Oggi il titolo Biesse (MIL:BSS) è sceso del 1,29% chiudendo la giornata di contrattazione a 10,72€.

La proiezione in corso è rialzista e ha obiettivi interessanti con potenziale enorme rispetto alle quotazioni attuali. Da qualche settimana, però, le azioni Biesse sono bloccate all’interno del trading range 12,24€-10,06€. Una chiusura settimanale esterna a questo intervallo potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Nel caso in cui le quotazioni dovessero proseguire al rialzo, la massima estensione in area 34€ (III° obiettivo di prezzo) esprime un potenziale rialzista di oltre il 200%.