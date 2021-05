L’avocado è uno dei nuovi arrivati sulle nostre tavole. Questo frutto tropicale fino a pochi anni fa sconosciuto, ha conquistato in fretta le simpatie degli italiani. Si tratta infatti di un ingrediente molto versatile, adatto a piatti sia dolci che salati, facilissimo da preparare e ottimo sia da solo sia in piatti più elaborati.

C’è un unico problema: se non conosciamo la tecnica adatta, l’avocado potrebbe rivelarsi difficile da sbucciare. Grazie al suo alto contenuto di oli, infatti, potrebbe risultare estremamente scivoloso e difficile da tenere in mano. Ma niente paura, esiste una tecnica banalmente semplice e immediata per rimediare a questo problema.

Se l’avocado scivola come una saponetta e non riusciamo a sbucciarlo basta usare il trucco del cucchiaio per pulirlo in un secondo.

Basta un coltello, una ciotola e un cucchiaio

Per sbucciare l’avocado basta un banale cucchiaio, in quanto la polpa matura è molto morbida. Se l’avocado scivola come una saponetta e non riusciamo a sbucciarlo basta usare il trucco del cucchiaio per pulirlo in un secondo. Gli unici oggetti necessari sono un coltello, un cucchiaio e una ciotola per mettere la polpa una volta sbucciata.

Vediamo come procedere.

La polpa si stacca facilmente dalla buccia

Afferriamo saldamente l’avocado e tagliamolo con il coltello tutto intorno nel senso della lunghezza. Il seme centrale ci impedirà di tagliarlo completamente, ma non avremo difficoltà ad aprirlo. Quando abbiamo in mano le due metà, rimuoviamo il seme. Possiamo utilizzare il coltello per infilzarlo e rimuoverlo, oppure il cucchiaio.

Poi, basta infilare il cucchiaio lungo il bordo per estrarre la polpa in un’unica cucchiaiata. La polpa, infatti, si stacca facilmente dalla buccia in un avocado maturo. Ci rimarrà in mano soltanto la buccia completamente pulita.

Ma cosa farcene dell’avocado una volta sbucciato? Ecco delle idee deliziose per utilizzare questo versatile frutto in cucina.