La Cina è un Paese con alle spalle una storia millenaria, ricca di tradizioni e credenze molto particolari che sono, a volte, diametralmente opposte a quelle occidentali. Una prova di quanto appena detto è, per esempio, l’oroscopo, che ha ancora oggi un ruolo importante nella società cinese.

Rispetto al “nostro” oroscopo, quello cinese non si basa sull’astrologia e sui segni zodiacali, ma su una leggenda che riguarda Buddha. Quest’ultimo, infatti, in punto di morte, decise di convocare a sé alcune creature e le prime ad arrivare furono 12, ossia:

il topo;

il gallo;

la tigre;

il coniglio;

il drago;

la capra;

il bufalo;

il serpente;

la scimmia;

il cavallo;

il cane;

e, infine, il maiale.

Tutte queste creature possiedono delle caratteristiche ben precise, e si alternano nel calendario in base agli anni e non ai mesi. In questo articolo, vedremo quali saranno le previsioni per l’autunno che sta per arrivare, seguendo proprio l’oroscopo cinese.

Il particolarmente sfortunato

Tra i segni meno fortunati dei prossimi 3 mesi, avremo quello del Bue. Seguendo il calendario tradizionale, stiamo parlando di tutte quelle persone nate nel 2009 e, andando a ritroso di 12 anni, quelle nate nel 1997, 1985, 1961 e così via.

Il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale porterà con sé numerose difficoltà, sia dal punto di vista lavorativo che finanziario. Infatti, nelle prossime settimane, soprattutto per commercianti e liberi professionisti, si assisterà ad un calo dei guadagni, che riprenderanno soltanto verso dicembre. Inoltre, il bilancio economico sarà minacciato anche da un aumento delle spese che non daranno tregua almeno fino all’inizio del 2023. In questo contesto, quindi, si consiglia massima prudenza nella gestione del denaro, cercando di limitare le uscite e le spese superflue.

Sarà un autunno 2022 complicato per questi segni secondo l’oroscopo cinese

Un altro segno che attirerà un po’ di sfortuna, a partire dalla fine di settembre, sarà la Capra. In questo caso, ci riferiamo alle persone nate nel 2003, nel 1991, nel 1979, nel 1967 e così via. Anche per questi ultimi, le maggiori difficoltà si riscontreranno sul piano economico e lavorativo. Già il mese di ottobre, ad esempio, partirà col piede storto, con l’arrivo di alcune spese inaspettate. Sul posto di lavoro, invece, gli attriti e le incomprensioni con i colleghi andranno a compromettere una situazione già di per sé stressante. Attenzione, quindi, a non portare i problemi lavorativi anche nelle mura di casa, poiché il rischio di incrinare il rapporto di coppia è molto vivo.

Infine, sarà un autunno 2022 complicato anche per il segno del maiale, ossia quelli nati nel 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, ecc. Anche qui, non mancheranno tensioni sia in ufficio che in casa, dovuti al troppo stress accumulato nel corso delle settimane. Si consiglia, quindi, almeno per il ponte di inizio novembre, di staccare un po’, cercando magari di organizzare una mini vacanza rilassante.

