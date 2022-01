Non sempre la fortuna gira subito a pieno ritmo e forse alcuni segni se ne renderanno conto. Quando la Luna mostra tutta la sua faccia come un sole notturno, c’è poco che possa resisterle. Sarà così che la Luna piena del 18 gennaio trasformerà questi segni zodiacali regalando un’incredibile botta di fortuna.

Un tempo frizzante

Per fortuna questa Luna piena avrà un’influenza che metterà del frizzante sui nostri sentimenti. L’astro lucente infatti si piazzerà nel segno del Cancro e rifletterà come uno specchio le sue caratteristiche. Il Cancro è il segno dei sentimenti e delle emozioni, e questi cominceranno ad essere sollecitati soprattutto in alcuni segni.

Non si tratterà di sfortuna, ma in questo caso si pensa piuttosto ad energie che ci chiedono di fare un po’ i conti in tasca. Non quelli finanziari ma quelli che riguardano ciò che ci appartiene di più prezioso, la nostra interiorità e i sentimenti. Certamente con la Luna piena sarebbe azzardato pensare di voler acchiappare la fortuna per il collo nell’immediato. La Luna filtrata attraverso la costellazione del Cancro ci rende più sensibili ai sentimenti, non solo nostri ma anche altrui.

La Luna piena del 18 gennaio trasformerà questi segni zodiacali regalando un’incredibile botta di fortuna

Vediamo i segni che sentiranno di più l’effetto della prima Luna piena del 2022. Solo dopo aver fatto piazza pulita delle incongruenze, brillerà il sole della fortuna.

L’Ariete è un segno deciso e anche un po’ testardo. Tuttavia il cielo in questo periodo domanderà di fare i conti con le sue incongruenze. Guai a mettere da parte i sentimenti, che sono l’opportunità per aprirsi agli altri. Non a caso quelli dell’Ariete si confronteranno con il valore della nostalgia. Un invito a riscoprire le persone che forse abbiamo messo nel dimenticatoio. Una riscoperta in positivo, non certo per recriminare le cose passate. La Luna piena è proprio lì per liberarsi dei pesi del passato, se però si è pronti a fare un passo ricostruttivo.

Nonostante la Luna sia protettrice del Cancro, anche questo segno subirà la sua influenza. Tutti i sentimenti saranno passati al vaglio, un’immersione nelle acque profonde di noi stessi. Un momento proficuo per emergere e per uscirne rinnovati, con delle nuove energie da dedicare a sé e alla famiglia.

Un segno di fuoco

Il Leone dovrà fare i conti con se stesso, poiché la Luna gli bloccherà la sua voglia di contatto. Anche il suo desiderio d’essere la prima donna sarà messo da parte, almeno per questo breve spazio di tempo. Non abbiamo forse dimenticato che i sentimenti hanno anche un lato di dolcezza? E questo proprio per coloro che ci stanno più attorno. Il Cancro ce lo dirà a chiare lettere che bisogna rivalutare la famiglia.

Un Sagittario senza frecce

Questo segno d’aria ha sempre tanta voglia di seguire il vento. Nuove idee, nuovi spunti e nuove sfide senza resa. Ma la Luna ridimensiona tutto, anche i viaggi pindarici di questo segno ricco d’iniziativa. La riflessione s’impone per una maggiore chiarezza di ciò che vale veramente nella vita e che conviene perseguire. Concentriamo i nostri sforzi verso qualcosa di importante.

Una volta fatta chiarezza, allora, la fortuna regalerà dei momenti di puro benessere, anche materiale.