Chi ama cucinare ogni giorno può preparare i soliti piatti, i propri cavalli di battaglia, oppure ogni tanto variare e seguire le ricette tramandate dalla nonna. Ci sono anche delle alternative: cercare ricette sul web, leggerle in ricettari o seguire trasmissioni di cucina. In effetti, c’è pure un altro modo per cucinare cose diverse, ed è quello di sperimentare facendosi guidare dalla fantasia. Un ingrediente, quindi, usato solitamente per piatti salati, può diventare il protagonista di un dolce. Può accadere anche il contrario, preparando con alimenti zuccherini un primo o un secondo.

Piacciono lesse o fritte e anche al forno ma le patate cucinate in questo modo col cacao sono una vera leccornia

C’è un tubero molto amato da tutti, la patata, che si presta ad essere cucinato in molteplici modi. Tutti apprezzano le patatine fritte o le patate al forno, ma anche lessate e condite fanno una bella figura e salvano una cena o accompagnano buoni secondi. Il loro impiego insolito consiste nella preparazione di un dolce. Scopriamo la ricetta della torta con le patate e cacao.

Ingredienti:

300 g di patate;

300 g di farina 00;

125 g di burro;

2 uova;

un cucchiaio di cacao;

50 g di cioccolato fondente;

100 g di zucchero;

150 ml di latte;

una bustina di lievito per dolci;

sale.

Bollire le patate e poi sbucciarle e schiacciarle. In un ciotola rompere le uova, aggiungere lo zucchero, il sale e azionare lo sbattitore. Unire il cioccolato fuso nel burro e le patate. Dopo aver mescolato bene, aggiungere il latte, il lievito, il cacao e a poco a poco la farina. Azionare di nuovo lo sbattitore per ottenere un composto omogeneo. Infine, versare tutto in una teglia imburrata e infarinata e cuocere in forno a 180 gradi per 45/50 minuti. Si può servire con una spolverata di zucchero a velo.

Una versione con la frutta senza farina

Ingredienti:

400 g di patate;

2 uova;

100 g di zucchero;

100 g di burro;

3 pere;

100 g di amaretti;

2 cucchiai di cacao;

una bustina di lievito.

Dopo aver bollito le patate, sbucciarle e schiacciarle. In una ciotola sbattere il burro, lo zucchero e le uova e unirvi gli amaretti sbriciolati, il cacao e il lievito. Aggiungere le patate e continuare a miscelare. Versare il composto in una teglia rotonda imburrata e infarinata. Lavare e sbucciare le pere e disporne le fettine a raggera sull’impasto. Cuocere in forno a 170 gradi per 45 minuti. Insomma, piacciono lesse o fritte e anche al forno, ma le patate cucinate in questo modo col cacao sono una vera leccornia.