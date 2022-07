La Luna farà brillare i Pesci ma attenzione alla cascata di soldi per Sagittario e Acquario

L’oroscopo dei Pesci, Sagittario e Acquario è come per tutti gli altri segni. Si tratta di una verità in sé, a cui crediamo perché abbiamo voglia di farlo. Spesso le stelle non ci indicano delle strade precise da seguire ma cercano di risvegliare in noi alcuni sentimenti. Altre volte ci vogliono mettere in guardia da alcune tendenze che ci portiamo dentro e che nel lungo termine potrebbero danneggiarci. L’uomo non è perfetto ma perfettibile, ovvero può riuscire a migliorare e a migliorarsi costantemente grazie alla forza di volontà e alle sue azioni. Questa presa di coscienza è proprio ciò che servirà ai segni in questione che avranno di fronte interessanti sfide. Infatti, la Luna farà brillare i Pesci ma attenzione alla cascata di denaro che sta per cadere sull’Acquario e sul Sagittario.

Pesci

Sì, i Pesci saranno proprio molto fortunati dalla prossima settimana. Complice la Luna che per i Pesci è sinonimo di espansività emozionale, da lunedì prossimo i nati sotto questo segno vivranno una sorta di seconda giovinezza. Se volessimo essere più precisi dovremmo dire che i Pesci potrebbero vivere una seconda giovinezza e tutto dipenderà unicamente dalla loro forza di volontà. Infatti, la vita famigliare potrebbe regalar loro molte soddisfazioni, a condizione che i Pesci si mettano finalmente in testa che è importante saper ascoltare gli altri. In particolar modo, i nati sotto il segno dei Pesci dovranno ascoltare le altre persone soprattutto quando esprimono un parere o un’emozione diversa dalla propria. Solo in questo modo riusciranno a farsi veramente amare e accettare da chi gli vuole bene. Nella coppia questo aspetto diventa ancora più rilevante ma, se superato correttamente, porterà i Pesci a rivivere una sorta di luna di miele.

Il Sagittario parte la prossima settimana con ciò che sembra un piccolo problema. Infatti, un capo un po’ troppo prepotente potrebbe dare l’impressione di avercela con noi. Nulla di più sbagliato, dato che la combinazione tra la Luna e Saturno riesce a farci attirare ogni possibile fortuna. Verso la fine del mese si aspetta un grande cambiamento e una grande novità a livello professionale che porterà molto beneficio. L’Acquario invece non dovrà far altro che non rovinare ciò che sta ricevendo dalla vita e soprattutto da un lontano parente che pare sia molto benevolo nei suoi confronti.

