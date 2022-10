La lista completa delle piante resistenti al sole con poca acqua

Una pianta resistente al sole che ha bisogno di poca acqua è il sogno di ogni persona con il pollice verde alle prime armi. Questo tipo di fiori necessitano di poca manutenzione e cura. Infatti, per iniziare ad occuparsi di giardinaggio è meglio partire dalle piante resistenti al sole con poca acqua.

In realtà, per evitare la morte della pianta e non avere problemi, è possibile iniziare anche dai fiori resistenti al freddo, non solo al caldo. Si preferiscono piante mediterranee? Sono le più resistenti alla siccità e alla prova del tempo. Invece, i fiori resistenti al secco? Risultano un’ottima scelta per non avere nessun tipo di problema. Per le piante resistenti al sole non serve acqua, ecco perché molti preferiscono avere questo tipo di fiori da esterno resistenti sempreverdi.

In questo articolo vedremo la lista completa delle piante resistenti da interno e da esterno. Inoltre, cercheremo di comprendere quali piante non hanno bisogno di acqua, che pianta mettere in pieno sole, quali sono le piante che resistono alla siccità e qual è la pianta più resistente al sole.

Dunque, la domanda principale è: quali sono le piante resistenti al sole e che hanno bisogno di poca acqua? Ecco la lista completa di tutti i fiori che hanno queste caratteristiche. Non solo, vedremo anche quelli con poca manutenzione.

Bassa manutenzione

In giardino o in casa si possono avere delle piante da interno e da esterno che richiedono una bassa manutenzione. Chi non vorrebbe piante resistenti con poca acqua che rendono il giardino o la casa piena di colori e profumi? Scegliere piante sempreverdi è ideale per chi ha poco tempo a disposizione per curare i fiori. Poi, le specie rustiche sono le più resistenti.

La Bergenia, è una di quelle piante con bassa manutenzione e che allo stesso tempo è resistente al caldo e richiede non molta acqua. Questo tipo di piante offre una magnifica fioritura e non è necessario curarle spesso. Cos’altro piantare senza manutenzione? Anche le zucche, le patate e i fagioli sono la scelta perfetta per una pianta a lungo termine con poca manutenzione. Al contrario, esistono anche dei fiori resistenti al freddo da esterno che rendono balconi e giardini colorati.

Ecco la lista completa delle piante resistenti

Non riguarda solo le piante grasse poiché ci sono fiori resistenti al sole con poca acqua sia da esterno che da interno. Partiamo dai primi, nominando una pianta per eccellenza tra le più conosciute: il Cactus. A seguire, esistono tante altre piante resistenti al caldo con poca acqua: Pianta del Rosario; Portulaca; Gelsomino; Cisto; Begonia; Gazania; Petunia e il Gerano.

Come non nominare la famosissima lavanda? È bellissima, profumata e contemporaneamente è conosciuta per il suo splendore e gli odori che emana. Proprio così, è una delle piante resistenti al sole con poca acqua. Continuando la lista completa, troviamo: il rosmarino, Bougainvillea e Bocca di leone.

Tra le piante da interno resistenti alla siccità con poca acqua, non possiamo non nominare le più comuni, le quali offrono anche dei vantaggi per la salute, come l’Aloe vera. Senza dimenticare la Pothos o Clorofito.

Lettura consigliata

Cosa regalare per una casa nuova oltre le piante e fare bella figura