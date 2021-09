Con la primavera e l’estate tutto sembra più semplice.

Forse è per questo che amiamo tanto queste stagioni, per la leggerezza che le contraddistingue e che influenza il nostro umore ed i nostri stati d’animo.

Questo probabilmente è anche il periodo più bello per gli appassionati di giardinaggio.

I colori ed i profumi tipici dei fiori estivi che colorano giardini e balconi sono effettivamente un piacere per gli occhi ed un anti-stress naturale.

Tuttavia, con l’arrivo dell’autunno molti si arrendono al fatto che tante piante non vanno assolutamente d’accordo con il clima dell’inverno.

Perché affaticarsi allora a curare i nostri balconi? Semplice.

Perché esistono diverse specie di piante, anche con bellissimi fiori colorati, che sono in grado di far fronte benissimo alle intemperie ed al grande freddo.

Sono queste le piante resistenti al freddo per un balcone colorato e allegro tutto l’anno

Ecco qualche idea per riaccendere i colori anche in autunno e in inverno.

Calluna vulgaris (o erica vulgaris)

È una tipologia di piante sempreverdi, diffusa in numerosi parti del Mondo dalle più gelide alle più aride.

In generale non raggiunge dimensioni superiori ai 60 cm, ed è presente in natura in numerose varianti di colore.

Può resistere addirittura fino a -20 gradi, ma attenzione perché predilige stare ben esposta alla luce del sole.

Solanum pseudocapsicum

È una pianta caratterizzata da meravigliose bacche colorate, che vanno dal verde all’arancio ed al rosso.

La particolarità in più è che esiste in diverse varianti, sia a foglie verdi che variegate, che regalano uno stupendo contrasto di colori.

Resiste bene al freddo ma non a gelate estreme, per questo sarà opportuno collocarla in una posizione un pochino più riparata.

Piante senza fiori ma sempre incantevoli

Heuchera

Questa pianta presenta delle variegature del fogliame davvero sorprendenti.

Le Heuchere sono caratterizzate da giochi di colore meravigliosi dovute al contrasto tra le venature ed il resto della foglia.

Grazie a questa caratteristica possono davvero darci modo di allestire fioriere da invidia.

Resistono al gelo ma sopportano difficilmente le alte temperature, per questo sarà bene posizionarle a mezz’ombra con l’arrivo delle stagioni più calde.

Cavolo ornamentale

Può sembrare bizzarro, eppure ci sono alternative ornamentali del normale cavolo a scopo alimentare che regalano stupende sfumature.

Dal bianco al crema fino al violaceo, il cavolo ornamentale sopporta molto bene il freddo e qualche gelata.

Attenzione però a non portarle in casa ed al chiuso, o rischieremo di vederle ingiallire o deperirsi.

Sono queste le piante resistenti al freddo per un balcone colorato e allegro tutto l’anno, che possiamo divertirci ad assortire nelle nostre fioriere.

Non resta che mettersi al lavoro.

