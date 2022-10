Che direzione prenderanno dopo l’apertura i prezzi dei mercati americani?

La scadenza del setup del 17 ottobre, che ha il compito di chiarire se partirà o meno il rally natalizio, sembra propendere per l’ipotesi affermativa. Attenzione però. è ancora prematuro confermare questo scenario. Questi infatti, saranno giorni decisivi, e i prezzi di chiusura di questa settimana andranno attenzionati.

Questa è una settimana decisiva per 2 motivi principali:

capire se si è formato o meno il minimo annaule; definire se il bottom decennale potrebbe essere alle spalle.

Se l’ipotesi 1 verrà confermata, fino a dicembre si potrebbe salire anche di un 15% dai livelli attuali. In caso di negazione, la discesa dai livelli attuali potrebbe essere di pari entità, sia in prezzo che in tempo. Che direzione prenderanno dopo l’apertura odierna le quotazioni?

Procediamo per gradi.

Dopo la giornata molto negativa del 14 ottobre, ieri i mercati hanno rimbalzato con decisione chiudendo ai seguenti prezzi:

Dow Jones

30.185,82

Nasdaq C.

10.675,80

S&P 500

3.677,95.

Giornate decisive per la previsione annuale

In rosso la previsione, in blu i grafici su scala settimanale. Il setup scaduto ieri farà partire il rally natalizio, e riporterà i grafici sulla strada della previsione?

Dopo il forte rimbalzo di ieri, i prezzi che direzione prenderanno dopo l’apertura odierna?

Di seguito i prezzi per mantenere il polso della probabile direzione di breve termine:

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 29.614. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 30.429.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.766. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 10.766.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.491. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.807.

Gli oscillatori per definire un prossimo scenario rialzista duraturo, hanno bisogno ancora di ulteriori conferme. Questo è un momento dove non si dovrebbero anticipare gli eventi, ma attendere sviluppi prima di comprare e vendere azionario.