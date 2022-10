Dolce e avvolgente questa bevanda torinese che vanta una storia antica

La stagione invernale si sta oramai avvicinando e molti di noi cominciano a sentire un’irrefrenabile voglia di concedersi del riposo. lnfatti il modo ideale per trascorrere i weekend di questo periodo consiste nel rintanarsi sotto le coperte con una bevanda calda e magari in compagnia di un buon libro. Se non si vuole però limitarsi ai soliti tè e caffè, oggi spieghiamo come portare in tavola una deliziosa bevanda calda tipica della regione del Piemonte. È infatti dolce e avvolgente questa bevanda che viene da Torino e che risale circa alla fine del Settecento. La ricetta originale è ancora segreta e gelosamente custodita, ma questa è una delle tante versione casalinghe che si può decisamente avvicinare al prototipo.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

4 tazzine di caffè espresso;

30 ml di latte scremato;

200 g di cioccolato fondente (in alternativa anche al latte);

50 g di panna fresca liquida;

30 g di zucchero bianco.

Dolce e avvolgente questa bevanda torinese che non tutti conoscono

Per prima cosa è necessario munirsi di un pentolino e di una ciotola in vetro. Questi due utensili ci serviranno infatti per creare la crema di cioccolato che serve da base per questa ricetta. Per ottenerla è necessario infatti sciogliere l’ingrediente principale a bagnomaria. Per riuscirci basta riempire di acqua il pentolino e farlo arrivare ad ebollizione. Tritare poi il cioccolato grossolanamente e inserirlo nella ciotola di vetro. Posizionare questa sopra il pentolino e con una spatola mescolare dolcemente la crema che si verrà a formare a causa del calore.

Nel frattempo fare scaldare il latte. Quando la cioccolata sarà del tutto liquida aggiungere il latte caldo e mescolare bene, aggiungendo anche lo zucchero. Mettere poi sul fuoco una moka da quattro con una miscela di caffè di buona qualità. Mentre questo sale, montare la panna fresca liquida a neve ferma con l’aiuto delle fruste. Togliere la moka dal fuoco e versare il suo contenuto in quattro tazzine. Prendere poi quattro calici di vetro e versare una parte di cioccolato, una di caffè e ricoprire con la panna fredda. Servire ai propri ospiti, raccomandandosi di non mescolare in modo da poter assaporare un delizioso contrasto fra il caldo dei due elementi inferiori e il freddo di quello superiore. Accompagnare, se si desidera, con dei frollini secchi.

