Il rialzo di oltre un punto percentuale del Ftse Mib è stato guidato da due titoli che negli ultimi anni hanno avuto un andamento molto diverso tra loro. Hanno, però, una cosa in comune, la prima lettera del nome, e la lettera S domina il Ftse Mib con Saipem e Stellantis che registrano rialzi superiori al 3%. A seguito di questo exploit cosa possiamo dire su questi titoli azionari? Si è trattato di un rialzo propedeutico a una nuova rialzista oppure è solo una degli ultimi di coda del rialzo precedente?

Quale futuro per il migliore titolo azionario degli ultimi 6 mesi?

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta dell’11 aprile in rialzo del 3,32% rispetto alla seduta precedente a 1,492 €.

Negli ultimi 6 mesi le azioni Saipem hanno guadagnato oltre il 120% risultando il migliore titolo azionario del Ftse Mib tra quelli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro.

Non sorprende, quindi, che tutti gli indicatori siano al rialzo. Dopo la recente rottura della forte resistenza in area 1,4265 €, però, le quotazioni hanno perso un po’ della loro spinta e sono ingabbiate all’interno del trading range 1,4265 € – 1,5044 €. Neanche questo rialzo di oltre il 3% è riuscito a scardinare questo titolo dalla fase laterale in corso.

A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe favorire la ripartenza direzionale delle quotazioni.

La lettera S domina il Ftse Mib, ma anche Stellantis stenta a decollare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLMA) ha chiuso la seduta dell’11 aprile in rialzo del 3,09% rispetto alla seduta precedente a quota 16,75 euro.

Come si vede dal grafico le quotazioni stanno stentando a superare l’ostacolo in area 16,754 €. Da circa un mese, quindi, sono bloccate allinterno del trading range 15,716 € – 16,754 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Letture consigliate

Se hai un’auto pagherai fino a 1.682 euro di multa se entro il 15 maggio non farai questa operazione obbligatoria. Lo sapevi?

Altro che candeggina: ecco come sbiancare la suola delle scarpe amate anche da Elisabetta Canalis