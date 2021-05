Quando è in arrivo una serata elegante all’insegna del romanticismo, oppure un appuntamento di lavoro, uno degli aspetti a cui far attenzione è l’aspetto. Di certo non ci si può presentare in jeans e maglietta stropicciata, ma come fare se non si ha il ferro da stiro?

Fortunatamente, esistono vari trucchetti per rimuovere le pieghe, alcuni funzionano un po’ meglio, altri peggio. Comunque, in molti stanno impazzendo per questo semplice metodo che permette di avere vestiti perfetti e senza pieghe.

Infatti, basterà seguire alcuni accorgimenti durante due fasi: il lavaggio e l’asciugatura degli abiti.

Lavaggio ed asciugatura

In generale, è meglio lavare a basse temperature, intorno ai 30/40 gradi e con la centrifuga al di sotto degli 800 giri.

Poi, un errore comune è di abbondare con il detersivo, ma per aiutare il tessuto a non formare delle pieghe è meglio usarne poco. Un trucchetto geniale è di non usare l’ammorbidente: meglio optare per dell’aceto, che è perfetto per distendere le fibre dei vestiti.

Conclusa la prima fase, passiamo all’asciugatura! Per chi ha l’asciugatrice, il lavoro sarà molto più semplice visto che questa asciuga i vestiti lasciando pochissime o nessuna piega.

Per tutti gli altri, bisognerà stenderli subito, perché se si lasciano i vestiti tutti aggrovigliati in lavatrice dopo al lavaggio, le pieghe saranno inevitabili.

Infine, lo stendino è il vostro miglior alleato! Stendere bene i vestiti è il modo più semplice ed immediato per avere vestiti perfetti e senza pieghe. Per farlo basterà tendere per bene il vestito o la maglietta per eliminare ogni piega.

Anche con tutti questi accorgimenti, può capitare che ci sfugga qualche pieghetta. In questi casi, si potrà ricorrere al piano B: farsi la doccia! Infatti, se si appende l’indumento alla doccia, il vapore dell’acqua calda distenderà il tessuto ed eliminerà le pieghe. Logico è che questo funziona per piccoli dettagli.

Infine, se il tempo scarseggia e di fare la doccia non se ne ha il tempo, si può provare con il phon. Inumidendo la piega e tenendo disteso il tessuto in quel punto, per poi indirizzare l’aria calda sulla piega, questa sparirà.

Seguendo questo semplice metodo è più che possibile dire addio al ferro da stiro se si seguono questi accorgimenti durante il lavaggio degli indumenti.

