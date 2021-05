Le hard seltzer sono bevande a basso contenuto alcolico ottenute da una semplice ricetta di acqua, alcol, zucchero e aromi della frutta.

Si tratta di bibite poco impegnative con un tasso alcolico uguale a quello della birra. Ovvero intorno ai 4-6 gradi.

L’alcol viene ottenuto dalla fermentazione di zucchero o di malto. È per questo che molti birrifici d’Oltreoceano si stanno cimentando in questo incredibile business.

Corsa all’acquisto e scaffali vuoti negli USA perchè tutti sono alla ricerca di questa bevanda che si candida ad essere il top dell’estate 2021. Ecco i motivi.

Le ragioni di un successo

L’immagine accattivante e salubre è data dalla presenza e dal gusto alla frutta. Si tratta di una bevanda leggera di facile beva. Grazie alla bassa gradazione alcolica può conquistare anche le fasce più giovani. E ciò anche per il comodo formato lattina.

Per avere un’idea della potenza del fenomeno negli USA forniamo qualche numero. Il settore conta un colosso industriale, la White Claw di Chicago, e tanti piccoli-medi birrifici che si stanno cimentando con le hard seltzer.

Si stima un potenziale, in termini di fatturato complessivamente generabile, pari a 2,5 miliardi di dollari, quintuplicando i 550 milioni del 2018.

In Italia il coprifuoco ha agevolato l’ingresso nel nostro mercato delle hard seltzer. Puntando tutto sul pranzo, i locali di ristorazione necessitavano di un’alternativa poco alcoolica al posto del cocktail post-cena.

Se nella Penisola, le acque alla frutta non sono ancora commercializzate in lattina, ci sono tante ricette per realizzarle in modo casalingo come i barman.

La bevanda dell’estate 2021

Le hard seltzer si preparano ad essere la bevanda dell’estate 2021. Visto anche il basso contenuto di calorie.

Tanta frutta a pezzettoni rende le hard seltzer attraenti e suggeriscono l’idea di leggerezza e freschezza. Zenzero, pompelmo, lime, arancia e pesca sono solo alcuni dei gusti in cui sono disponibili le hard seltzer.

Una nota casa produttrice di birra olandese ha da un mese immesso sul mercato italiano le sue nuove hard seltzer.

Ricordiamo che si tratta sempre di una bevanda alcolica e pertanto va bevuta solo da adulti.

Una ricetta veloce

Ecco gli ingredienti di una ricetta rapida da preparare in casa suggerita da Fit Foodies Finds:

a) 45 ml di vodka;

b) 45 ml di succo di pompelmo;

c) 30 ml di succo di lime;

d) un cucchiaio di sciroppo d’agave;

e) ghiaccio e naturalmente di due tazze di acqua frizzante.

Mettere in uno shaker la vodka, i succhi di frutta e il ghiaccio. Versare nel bicchiere e ricoprire con l’acqua frizzante.

Non ci resta che guarnire con frutta brinata e un rametto di rosmarino. Servire in un bicchiere da cocktail e voilà la nostra hard seltzer è pronta!

Ricordiamo che la versione analcolica può sempre essere preparata con acqua tonica o succo di mela al posto della vodka.