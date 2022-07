La lavastoviglie è un elettrodomestico che ci fa risparmiare molto lavoro in casa, ma non tutti gli oggetti possono essere lavati in questa.

Gli utensili da cucina non lavabili in lavastoviglie possono non solo danneggiarsi, ma possono danneggiare anche l’elettrodomestico stesso.

Per disinfettare e pulire la lavastoviglie si possono seguire tre efficaci consigli.

In questo articolo vedremo cosa è consigliabile lavare a mano.

La lavastoviglie ci fa risparmiare molto lavoro in casa, ma ci sono 13 oggetti che non vanno inseriti

Vediamo i primi sette oggetti.

I coltelli non dovrebbero essere lavati in lavastoviglie, perché basta un solo risciacquo per smussarli. Le ragioni di ciò sono gli acidi e gli alcali nel sale per lavastoviglie o nelle pastiglie.

Gli utensili da cucina in legno non andrebbero lavati in lavastoviglie. L’acqua così calda, infatti, può deformare gli oggetti, formare schegge o addirittura farli rompere.

I terzi oggetti sarebbero i barattoli con le etichette. La carta e la colla potrebbero staccarsi durante il processo di lavaggio e rimanere bloccati nel filtro della macchina e questo può rovinare l’elettrodomestico.

Anche il cristallo non andrebbe lavato in lavastoviglie: i bicchieri o le ciotole in cristallo si opacizzano e perdono la loro lucentezza.

Lo stesso vale per il vetro satinato: a causa della lavastoviglie, il vetro con il tempo diventerà giallastro.

Anche le moka, le caffettiere, non dovrebbero essere lavate in lavastoviglie. I modelli sono spesso realizzati in alluminio e possono ossidarsi e scurirsi.

Gli altri sei oggetti

La lavastoviglie ci fa risparmiare molto lavoro in casa, ma ci sono altri sei oggetti non lavabili in questo elettrodomestico.

Per esempio tutti gli oggetti in plastica. A causa delle temperature dell’acqua calda, alcune parti in plastica potrebbero sciogliersi, deformarsi o diventare lattiginose.

Anche i thermos dovrebbero essere lavati a mano. Tazze termiche da asporto, contenitori per il pranzo, ciotole termiche o altri contenitori isolanti con funzione sottovuoto non sono lavabili in lavastoviglie. Gli acidi e gli alcali nel detersivo per piatti attaccano le guarnizioni in gomma e non sarà più possibile creare il sottovuoto.

Mai lavare in lavastoviglie oggetti riparati con la colla, perché il processo di risciacquo potrebbe allentare nuovamente la colla.

Gli altri oggetti da non lavare mai in lavastoviglie sarebbero quelli in acrilico, perché possono facilmente riportare graffi.

Anche le pentole e le padelle antiaderenti non andrebbero lavate in lavastoviglie, perché il lavaggio danneggerebbe il loro rivestimento. Sarebbe meglio lavarle a mano.

Anche i misurini dovrebbero essere lavati a mano, perché se lavati in lavastoviglie con il tempo perderanno le loro stampe.

Stessa cosa accade per le tazze di ceramica o porcellana. Le stampe di solito non sono lavabili in lavastoviglie.

