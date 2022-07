C’è sempre più l’esigenza di avere un IBAN sul quale ricevere del denaro o dal quale effettuare dei bonifici. Vorremmo questo servizio senza dover aprire un conto in banca o alla posta.

In molti casi le famiglie cercano queste soluzioni per i figli minorenni, che iniziano a gestire del denaro o fare qualche lavoretto. Sono anche soluzioni utili per gli anziani, che non effettuano molte operazioni.

Avere una di queste soluzioni consente infatti di risparmiare rispetto ai conti tradizionali.

Un consiglio per scegliere nel 2022 la migliore carta prepagata con IBAN, ma senza conto corrente

Moltissimi istituti di credito si sono attivati per mettere a disposizione della clientela queste soluzioni facili di gestione del denaro.

Per gli anziani solitamente vengono scelti dei conti correnti zero spese che riescono a conciliare l’esigenza di risparmio con le ridotte necessità.

Attualmente ci sono diverse soluzioni, tra cui quella proposta da BBVA, uno dei più grandi istituti di credito d’Europa. Nata in Spagna, oggi opera in più di 30 paesi nel Mondo, tra cui l’Italia. Offre conti zero spese e bonifici o prelievi in contanti gratuiti. C’è poi Selfyconto di Mediolanum con le stesse caratteristiche del precedente. Anche il Conto di Crédit Agricole ha il canone gratuito.

Per i più giovani servono di solito delle carte che abbiano le potenzialità di un conto corrente, ma che siano ricaricabili e senza vincoli.

Le carte prepagate non sono collegate al conto corrente e dunque hanno un saldo limitato. Ciò che viene caricato sarà il denaro disponibile. Se la disponibilità non è sufficiente per l’acquisto da effettuare, la transazione verrà negata.

Queste carte possono esse utili per gli acquisti online, per le spese correnti o per consentire ai figli di gestire gli stipendi di lavoretti estivi. Attualmente, infatti, c’è l’obbligo per i datori di lavoro di pagare gli stipendi in maniera tracciata. Quindi sorge la necessità per il lavoratore di fornire un IBAN.

Alcune carte tra le migliori

La carta Hype di Banca Sella fornisce carta e IBAN, bonifici e prelievi gratuiti e ricarica in contanti presso bar, supermercati, tabaccherie ed edicole. La carta PayPal è dotata di IBAN e fornisce le funzioni base di un conto corrente. Può essere utilizzata per qualsiasi acquisto che accetti il circuito MasterCard.

Anche la carta N26 può essere una valida alternativa. Si tratta di una carta emessa da una banca tedesca online che ha licenza europea. Ogni deposito è protetto dal Fondo tedesco di tutela dei depositi, fino a 100 mila euro.

Quello che stiamo fornendo è un consiglio per scegliere nel 2022 tra le molteplici offerte disponibili.

Abbattere le spese bancarie è l’ideale in questo momento in cui si fa fatica a far quadrare il bilancio familiare. Se l’operatività è bassa o si cerca una soluzione per i componenti giovani e anziani, si può optare per uno di questi conti o carte.

