L’ingresso della primavera ha dato il via alla fantasia degli stilisti che hanno portato in passerella collezioni coloratissime e soprattutto fiorate.

In un precedente articolo (link qui) i nostri esperti di moda hanno parlato di un colore che dominerà le serate (e non solo) dell’estate 2021. Si tratta del color corallo, un misto tra l’arancio e il rosso, vivace e amato da tutti, donne e uomini di ogni età. Con la sua luminosità riesce a mettere in risalto la pelle dorata dal sole e a ravvivare anche gli animi più cupi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Accanto alla tinta unita, la moda della primavera-estate in corso vede protagoniste anche diverse e originali fantasie. Non solo, però, i soliti fiori grandi e piccini presenti su ogni vestito che si rispetti, quest’anno c’è una sorpresa per gli amanti del mare. A cosa ci riferiamo? Scopriamolo subito.

La indossavano i pescatori francesi la fantasia marina che torna di moda questa estate e non potrà mancare nel nostro armadio

Molti avranno già capito, ci riferiamo al ritorno delle righe. Orizzontali o verticali, le righe sembrano dominare la bella stagione del 2021.

Un ritorno al passato e alle origini francesi, quando i marinai indossavano la maglia a righe come divisa ufficiale. In seguito, è grazie alla celeberrima stilista Coco Chanel che questa fantasia entra nel pieno della moda internazionale.

La troviamo sui pantaloni, sulle maglie e sui vestiti sia lunghi che corti. Ma non è finita qui perché possiamo trovarla anche sulle borse e sugli accessori in tessuto, rigorosamente e prettamente estivi.

Come indossare le righe

È importante, però, precisare che bisogna adattare il tipo di righe in base alla propria fisicità ed alle caratteristiche fisiche. Così, chi è molto magro o magra potrà optare per righe orizzontali, che “allargano” e donano armonia alla figura. Viceversa, chi è più in carne potrà preferire quelle verticali che, al contrario, snelliscono. La indossavano i pescatori francesi la fantasia marina che torna di moda questa estate e non potrà mancare nel nostro armadio. Ottima per ogni occasione, dalla più elegante alla più casual, non potremo più farne a meno fino all’inizio del prossimo autunno.