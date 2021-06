Torniamo a parlare di Italia e dei luoghi nascosti che il Bel Paese ha. Nello specifico di questo luogo dove sembra di stare in Marocco e invece è un bellissimo borgo all’interno di una grotta con vista mare in questa località siciliana.

Posti veramente sconosciuti che magari si scoprono solo a posteriori quando ormai è troppo tardi perché quella zona l’abbiamo già visitata. Per evitare quindi di mangiarsi le mani dopo, oggi ci vogliamo soffermare su questo museo a cielo aperto che si trova nell’Italia insulare.

Quante volte magari ci si reca in un luogo sconosciuto per passarci la vacanza e solo dopo ci si accorge di non aver visto molte cose. Allora bisogna utilizzare tutti i mezzi possibili per far si che questo non accada. Quindi se quest’estate ci si reca in Sicilia bisogna segnarsi assolutamente questo posto da vedere.

La grotta Mangiapane

Sembra di stare in Marocco e invece è un bellissimo borgo all’interno di una grotta con vista mare in questa località siciliana. Si trova in provincia di Trapani ed un piccolo borgo di casette dalle tonalità avvolgenti chiuso all’interno di una grotta. Un luogo veramente suggestivo e magico con delle case ferme nel tempo.

Non ci sono solo case ma c’è anche una cappella e alcune stalle. Ovviamente questo luogo si può visitare perché è diventata una vera e propria attrazione turistica della zona. Dove è possibile vedere come viveva un tempo la famiglia Mangiapane.

La storia narra che in quella grotta antichissima ci hanno vissuto fino agli anni cinquanta la famiglia Mangiapane da cui prende il nome la grotta. Il borgo fu poi abbandonato e poi restaurato dai locali. Oggi è un vero museo a cielo aperto di casette deliziose con fichi d’india, ulivi e mare.

