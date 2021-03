La guida step by step per piegare i vestiti e risparmiare spazio nell’armadio

Una volta acquisiti i principi fondamentali del capsule wardrobe, arriva il passo successivo. La guida, step by step, per piegare vestiti e risparmiare spazio nell’armadio. Significa non avere più nessun dubbio. Liberarsi dall’eterna indecisione di come appendere le camicie, di come piegare i maglioni, di dove sistemare le cravatte, se arrotolare i calzini insieme alle mutande.

Piegare i capi nel modo giusto vuol dire trovarsi capi come nuovi, senza pieghe e sempre disponibili in un solo colpo d’occhio. Ogni volta aprire l’armadio sarà come visitare una boutique di lusso, nella comodità della propria abitazione, che sia anche solo per scegliere il pigiama più adatto per trascorrere la serata sul divano in compagnia del proprio gatto.

I contenuti della scaffalatura rispetteranno l’ordine di vestizione: in alto magliette e maglioni, in basso gonne e pantaloni. Ancora più in basso intimo, nightwear, calze e calzini in scatole portaoggetti separate. I vestiti sarebbe consigliabile appenderli, sennò sono da inserire insieme alle gonne.

Le magliette e i maglioni

Il metodo più efficace è preso in prestito dai migliori negozi d’abbigliamento. Stendere la maglia o il maglione in aria, tenendolo per le mani vicino allo scollo, tra indice e pollice. Successivamente, piegare le maniche all’indietro, aiutandosi con le altre dita. A questo punto piegare l t-shirt a metà, in orizzontale, in modo tale da pareggiare orlo e collo. Impilare le magliette sul vano dell’armadio, cercando di seguire una regola cromatica che aiuterà ancora di più a tenere tutto in ordine.

I pantaloni e i jeans

I jeans e i pantaloni senza piega si possono piegare i in modo tale che le tasche frontali combacino perfettamente. I pantaloni con piega vanno piegati seguendo la piega centrale e quindi in maniera verticale, con le tasche posteriori all’interno. In ogni caso, proseguire con la piegatura e impilare i pantaloni nel vano medio del proprio armadio.

Gonne e abiti

Gonne e abiti sono da piegare rigorosamente in orizzontale, in modo tale che l’orlo superiore combaci con quello inferiore. Riporre separatamente in un vano separato o insieme ai pantaloni.

Camicie

Le camicie sono l’indumento più ostico da piegare, per questo sarebbe preferibile appenderle. Se proprio non è possibile è consigliabile seguire questo semplice metodo. Stendere la camicia sul letto, con il colletto rivolto verso il basso. Porre una rivista sotto il cotto. Piegare la sezione esterna delle maniche in modo tale che arrivi a metà della rivista. Fare la stessa cosa con l’altro lato. Piegare le maniche verso il collo insieme all’orlo inferiore. Una volta terminato, basta sfilare la rivista e la propria camicia è perfettamente piegata.

Ecco la guida step by step per piegare i vestiti e risparmiare spazio nell’armadio e avere sempre tutto in ordine. Anche i pigiami.