Come cucinare la polenta con il pesce da alternare a cinghiale o formaggio

Il periodo autunnale porta molti a preferire cibi caldi a quelli freddi. Oltre ai classici primi di pasta o al risotto, tuttavia, si potrà provare la polenta. Piatto povero per eccellenza che combina gusto e genuinità.

A seconda delle preferenze si potrà portare in tavola condita in diversi modi. I più classici sono quelli che la vedono abbinata alla salsiccia, alla selvaggina o al formaggio. La polenta con il cotechino è uno dei piatti più amati in molte zone del Nord Italia, una vera prelibatezza.

Questa pietanza, però, è perfetta anche cucinata insieme a pesce come merluzzo, calamari e seppioline. Un piatto facile e veloce da preparare che saprà soddisfare anche i palati più raffinati. Vediamo come cucinare la polenta con il pesce per un piatto davvero unico.

Ingredienti per 5 persone

400 g di polenta;

40 g di burro;

400 g di calamari;

300 g di seppioline;

400 g di merluzzo;

500 g di salsa di pomodoro;

1 bicchiere di vino rosato;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

olio EVO, quanto basta.

Come cucinare la polenta con il pesce da alternare alla solita

Innanzitutto, sarà necessario iniziare con la preparazione del sugo. Pulire accuratamente i calamari e le seppioline. Per velocizzare si potranno acquistare già puliti. In una padella antiaderente mettere a scaldare un filo di olio in cui andranno aggiunti i calamari e le seppioline. I primi tagliati ad anelli mentre le seconde intere.

A questo punto bisognerà lasciarli cuocere per un paio di minuti prima di aggiungere il vino rosato. Una volta evaporato, poi, si potrà procedere aggiungendo la salsa di pomodoro, sale e pepe a piacimento. Da ultimo aggiungere il merluzzo e lasciare cuocere per un’ora.

Mentre il sugo di pesce cuoce ci si potrà occupare della polenta. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione e mescolare attentamente per evitare il formarsi di grumi. Durante la preparazione, poi, aggiungere il burro lasciandone da parte una noce da fare sciogliere a fine cottura.

Una volta pronta, poi, si potrà procedere aggiungendo il sugo a base di pesce e mescolare. La polenta con sugo di pesce ma, in generale la polenta, andrà servita e consumata ben calda. In questo modo il sapore verrà esaltato e la polenta darà il meglio di sé. Si consiglia, quindi, di consumare questo piatto subito dopo averlo preparato. In alternativa, si potrà anche riscaldare successivamente ma meglio evitare di conservarlo per più di un paio di giorni.

