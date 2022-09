L’estate è una stagione meravigliosa che ci regala un senso di spensieratezza e libertà, che pervade l’animo. Un periodo lungo tre mesi caratterizzato dai caldi raggi del sole che accarezzano la pelle e che ci donano quel tipico colore dorato e un aspetto più sano.

Tutti amano l’estate anche perché è la stagione delle vacanze, del relax e della pausa dal lavoro.

Una gita fuori porta in autunno

Per questi motivi non è sempre facile accettare le temperature più fredde e le giornate decisamente più corte. Ma in realtà l’autunno è una stagione molto affascinante, dotata di colori meravigliosi e profumi intensi.

Possiamo sfruttare le sue temperature ancora piacevoli per organizzare delle gite fuori porta di un solo giorno o di un intero fine settimana.

I nostalgici del mare approfitteranno sicuramente del clima mite di alcune Regioni del Sud Italia, per godere della spiaggia e degli ultimi caldi raggi del sole.

Oppure, si potrebbe organizzare un piccolo viaggetto e visitare qualche città d’arte, un affascinate borgo medioevale, o godere della natura che la nostra meravigliosa Penisola ci offre.

Si trova nel Lazio questo magico bosco delle fiabe perfetto per gite fuori porta

Spostiamoci nel centro dell’Italia e più precisamente nel Lazio. Una Regione che regala dei posti magnifici, ricchi di magia e bellezza.

Una natura incontaminata che vale la pena di scoprire e ammirare. Proprio in provincia di Viterbo troviamo un bosco particolare e magico, molto simile a quello descritto nelle favole dei fratelli Grimm.

Parliamo del bosco del Sasseto, un’area tutelata e protetta per il grande valore naturalistico e che si trova al di sotto di un piccolo borgo che prende il nome di Torre Alfina.

Come si presenta il bosco

Il bosco del Sasseto presenta una biodiversità davvero unica. Arrivati al suo interno ci sembrerà di essere stati catapultati in un film di fantascienza. Alberi secolari ricoperti di muschio, tronchi dalle forme particolari, rami contorti e intrecciati tra loro.

Questo è lo scenario che si presenta davanti ai nostri occhi. Inoltre, le rocce non sono di formazione naturale, ma derivano dall’esplosioni del vulcano Volsino.

Si trova nel Lazio questo magico bosco delle fiabe dove sembra che il tempo si sia fermato o che scorra molto lentamente. E dove il canto degli uccelli, ci accompagnerà per tutto il tempo della visita.

Il bosco del Sasseto è un paradiso naturale che può essere visitato da adulti e bambini

