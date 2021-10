Invece di aprire gli occhi col fastidioso trillo del telefono, svegliamoci con un caffè espresso e la panoramica sulle notizie in tempo reale dell’attualità e della cronaca. Ma anche con qualche nota di buonumore, se è possibile. I programmi tv della prima fascia mattutina ci arrivano con un ritmo dinamico. Perfetto per darci lo sprint necessario ad affrontare la giornata. Ecco quali scegliere in base a orari e contenuti. La panoramica è offerta dalla redazione Attualità di ProiezionidiBorsa che ha raggiunto al telefono una delle conduttrici, Maria Rosa Monaco di Buongiorno Italia.

L’informazione top dall’alba a mezzogiorno

Per molti di noi la ‘levataccia’ è lo standard di ogni giorno. Ma ci consoliamo guardando in tv quelli che alle cinque sono già negli studi televisivi a prepararsi per andare in onda. Monica Giandotti e Marco Frittella di Rai1 ci salutano alle 6.45 con Uno Mattina, un contenitore variegato di politica, cronaca, economia. Alle 7 partono i conduttori di Buongiorno Italia su Rai3, il rotocalco di cronaca, rassegna stampa e tg regionali che chiude i battenti alle 8. Alle 8 e 40 arriva la verve di Federica Panicucci su Canale 5 che ci aggiorna sui fatti di cronaca, economia e politica, con Francesco Vecchi. Alle 10 su Rai1 iniziano i focus di Eleonora Daniele con “Storie italiane”. Chiudono i battenti giusto un attimo prima di farci pensare alla tavola e alla buona cucina grazie al format di Antonella Clerici con “E’ sempre mezzogiorno”.

Ecco gli imperdibili programmi tv del mattino, partiamo con lo sprint di Maria Rosa Monaco

Inizia oggi Maria Rosa Monaco, uno dei 4 volti di Buongiorno Italia su Rai3. Conduce il format da Milano in alternanza con Maria Chiara Grandis. Per questo primo trimestre si aggiungono Linda Stroppa da Trento e Martino Villosio da Torino. Nel corso della puntata di oggi si collegherà con Diego Dionoro di Napoli. Proiezioni di Borsa l’ha raggiunta all’ora del caffè, alle 4.45, per raccontarci la sua giornata. “Mi sono alzata da dieci minuti e sto per salire un taxi che mi porterà agli studi Rai di Milano, in Corso Sempione”. “Fino alle 5.30 sono impegnata col trucco e la piega ai capelli, intanto aggiorno la scaletta dei servizi con le novità di cronaca della notte”. La sveglia prima dell’alba è impegnativa. “Certamente, ma ho la soddisfazione di dare il buongiorno ai telespettatori con due trasmissioni ricche e variegate. Che regalano un’informazione completa e aggiornatissima sul panorama nazionale”.

La forza dei collegamenti in diretta

Ecco gli imperdibili programmi tv del mattino, partiamo con lo sprint di Maria Rosa Monaco. “Buongiorno Italia può contare su una potenza di fuoco enorme” spiega Maria Rosa, originaria di Agropoli. “Abbiamo 24 redazioni regionali, tre sono in lingua tedesca, ladina e slovena. La nostra forza è proprio questa, andare subito laddove gli eventi stanno accadendo. Realizziamo collegamenti in diretta molto tempestivi. Per molti spettatori siamo diventati il primo e unico appuntamento informativo del mattino. Un aggiornamento completo tra la sveglia e l’uscita di casa per andare al lavoro”. Buongiorno Italia, in onda da 11 anni, spera di bissare il record di ascolti 2020-21. Con il consueto mix di cronaca, cultura e servizi dedicati a ecologia e biodiversità. Alle 7.40 ciascun telespettatore riceve il notiziario con le news del territorio, la rassegna stampa locale. Può persino interagire tramite e-mail o i social per segnalare fatti, notizie o curiosità.

