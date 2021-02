A volte fa freddo, a volte fa caldo. Stiamo per entrare in quel periodo dell’anno dove alle temperatura piace cambiare. Per una settimana magari sembra di essere quasi nel periodo primaverile, mentre la settimana dopo tutto cambia e torna il freddo artico. E così quando si deve uscire non si sa cosa indossare. La soluzione usata quasi sempre è quella di vestirsi a cipolla, in questo modo se improvvisamente arriva il caldo ci si può spogliare degli strati superiori. Soluzione che però possiamo dire abbastanza scomoda. Soprattutto se si è a spasso per la città. Ed ecco allora la giacca trend per la mezza stagione assolutamente d’avere nell’armadio ora.

La giacca camicia da mezza stagione

I negozi ne sono pieni e si possono ancora forse trovare in saldo. Stiamo parlando della giacca camicia. Il vero must have di questa stagione. Dal taglio over e un po’ maschile con maxi tasche applicate. E se qualcuno pensa che questa giacca sia solo per donne, si sbaglia perché non è assolutamente così. Questa giacca camicia è anche per un look maschile dallo stile casual, magari abbinato ad un pantalone tailored e a un dolcevita. La giacca trend per la mezza stagione assolutamente d’avere nell’armadio ora è proprio questa.

Negli store si trova in vari tessuti e con varie fantasie, quella che però sta veramente spopolando è quella con la stampa tartan o a quadri. Ma esiste anche in versione tweed di misto lana, oppure in 100% lana, ma anche in cashmere, tessuti sintetici o cotone.

Sono veramente tanti i brand che hanno inserito questa jacket nel proprio campionario. Sia brand d’alta gamma come ad esempio Woolrich, ma è possibile trovarla anche nei negozi del fast fashion come Zara, Pull&Bear, H&M e Uniqlo. Marchio, che secondo un report di Nikkei Asia, è diventato il primo brand fast fashion in termini di capitalizzazione di mercato, superando Zara controllata da Inditex e H&M, raggiungendo la cifra di 103 miliardi di dollari alla chiusura delle borse di martedì 16 febbraio.

