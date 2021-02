La salsa di soia è un ingrediente tipico della cucina orientale, diventato famoso anche in Italia e in generale nei Paesi Occidentali dopo l’esplosione dei ristoranti di sushi, soprattutto quelli all you can eat.

É un ottimo condimento naturale e presenta tanti benefici, ma è un vero e proprio concentrato di sale. Per questo motivo bisogna conoscerne la composizione per imparare a dosarne l’utilizzo in cucina. Inoltre, presentando tra i suoi ingredienti anche il frumento, la salsa di soia non è adatta per le persone celiache.

Vediamo insieme perché bisogna fare attenzione alla salsa di soia.

In commercio esistono diversi tipi di salsa di soia, ma la più diffusa è la shoyu, ottenuta dalla fermentazione di fagioli di soia, acqua, frumento e sale marino.

Proprietà antiossidanti, digestive e poche calorie

Questa salsa ha tantissime proprietà: digestive, antiossidanti, prebiotiche, e non solo. È ricca di oligosaccaridi, e il contenuto di fibre contribuisce al processo di attivazione dell’intestino pigro, ma arriva ad avere proprietà lassative se utilizzata in quantità eccessive. Ha poche calorie, quindi è adatta a una dieta ipocalorica. Anche se il suo utilizzo deve essere bilanciato con l’utilizzo del sale, per non eccedere con la sapidità.

Cellulite e ipertensione arteriosa

La salsa di soia è molto ricca di sodio. Questo è un fattore di rischio per chi soffre di ipertensione arteriosa. Oltretutto la presenza di sodio causa la produzione di ritenzione idrica e cellulite, dal momento che questo minerale inibisce l’eliminazione dei liquidi. E crea, quindi, ristagni in alcune zone del corpo.

Attenzione, quindi, a limitare il consumo di sodio, riducendo gli alimenti ricchi di sale, come i cibi conservati, gli insaccati, snack salati e formaggi, soprattutto quelli stagionati.

La salsa di soia non è adatta neanche per i soggetti che soffrono di gastrite. Poiché stimola la produzione di succhi gastrici, andando ad aumentare l’acidità nello stomaco.

Abbiamo visto insieme perché, dunque, bisogna fare attenzione alla salsa di soia.