I capi escono dalla lavatrice belli profumati, si stendono al sole e poi si stirano. Ma quando si stirano, purtroppo, il nostro ferro da stiro ha lasciato il segno: la macchia. Purtroppo può accadere, soprattutto quando questo elettrodomestico è abbastanza vecchio, oppure anche semplicemente perché è sporco.

Ovviamente stiamo parlando di quei tessuti che si possono stirare facilmente. È ovvio che il ferro da stiro non si può passare direttamente su tutti i capi. Ad esempio se bisogna stirare i capi sintetici si consiglia di porre un panno di cotone tra il ferro e il capo. Oppure i maglioni in lana si consiglia di stirarli velocemente tramite il vapore del ferro. Se invece si stirano dei capi in cotone allora la stiratura può essere fatta normalmente.

Ma come rimediare alle macchie del ferro da stiro sui capi appena lavati?

Non bisogna aspettare. Infatti appena si vede che il ferro da stiro ha lasciato una macchia bisogna agire immediatamente. Prima si agisce meglio è. Il primo trucco da mettere in atto è quello di grattare via la macchia con uno spazzolino. Se la macchia è ancora fresca dovrebbe andare via facilmente.

Un secondo rimedio è quello di immergerla in un catino pieno d’acqua fredda. Poi con una spugna bagnata e dell’aceto strofinare sulla macchia. Con una panno poi asciugare il capo. Se la macchia persiste allora continuare con questa operazione.

Un altro rimedio è quello del limone e del sale. Infatti quello da fare è mettere un po’ di sale grosso sulla macchia e con una fetta di limone grattare su questa. Il limone farà salire in superficie la macchia, che ormai è nel tessuto, mentre il sale grosso la gratterà via. Ed ecco come rimediare alle macchie del ferro da stiro sui capi appena lavati. La prossima volta prima di stirare controllare bene che la parte inferiore del ferro sia pulita, così non si lasceranno macchie assolutamente evitabili.

