Alcuni segni sono destinati al comando dalla volontà delle stelle. Il destino c’entra nel determinare quello che siamo e la congiunzione astrale al momento della nascita non è casuale. È influenzata da innumerevoli fattori che concorrono a definire il nostro profilo. L’astrologia ci permette di leggere e interpretare quello che le stelle ci dicono. E se questo non è razionale poco importa, perché l’uomo non è solo mente e ragione, ma anche desiderio, aspirazione e sogno.

Grande concentrazione e un po’ di diplomazia

In questo mese la parola d’ordine è lavoro, il perno intorno a cui ruotano gli interessi del Leone, il segno di cui stiamo parlando. Ci sono in vista importanti progetti di cambiamento che richiedono grande concentrazione e determinazione. Le stelle consigliano di non esagerare e di non chiedere troppo a se stessi ma di concedersi delle pause di relax e di riflessione. E di ritagliarsi degli spazi personali per coltivare hobby e interessi. Consigliano anche di non perdere la calma e di non ruggire troppo spaventando quelli che si trovano a tiro. Il controllo delle emozioni e un po’ di diplomazia non guastano mai. È difficile per un Leone, ma lo suggeriscono le stelle e le stelle hanno sempre ragione.

Dopo qualche difficoltà questo segno zodiacale coronerà i suoi sogni e appagherà i suoi desideri sotto l’influenza di Giove e Marte

Il 2022 è un anno decisivo e pieno di promesse. Inizierà con qualche difficoltà ma da maggio il Leone navigherà con il vento in poppa e sarà in grado di realizzare senza difficoltà i suoi progetti e le sue ambizioni. Prima Giove e poi Marte lo proteggeranno e lo guideranno verso il successo a cui è naturalmente destinato. Infatti il Leone è ossessionato dalla smania di emergere e di essere il re della foresta. Ma sa comandare con saggezza, perché è nato leader e ha l’intelligenza e la sagacia che gli permettono di dominare sempre la situazione. Niente paura però, perché il Leone come un vero re sa essere anche generoso e magnanimo. Un re non è re a caso.

Questo è un anno di grandi cambiamenti. Dopo qualche difficoltà questo segno zodiacale riuscirà a superare momenti di tensione e ostacoli apparentemente insormontabili. Solo l’appoggio di Giove e Marte permetteranno al Leone di vincere finalmente le sfide che tanto lo appassionano. Le stelle consigliano di coltivare relazioni autentiche ed emotivamente ricche, le sole capaci di offrire una spalla su cui appoggiarsi in caso di difficoltà. Solo con il sostegno degli affetti il Leone non perderà i treni che passano ma troverà il coraggio di saltarvi su al volo. In amore ci saranno emozioni intense soprattutto nelle coppie già consolidate mentre le altre definiranno i propri sentimenti.

