Piazza Affari si avvicina a gambe levate in area 26.000 punti ma oramai il target che si mantiene nel mirino è quello dei 27.500/28.200 da raggiungere entro poche settimane. Il 22 giugno (scadenza di setup) potrebbe rappresentare un turning point rilevante per il breve termine e essere un punto di arrivo dal quale ripartire per una fase direzionale di qualche settimana. Massimo o minimo assoluto/relativo, in quella data? Si procederà per step.

Oggi ci occupiamo di un titolo che abbiamo inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni in data 17 maggio al prezzo di 7,96 per azione.

Cosa studieremo oggi? Dopo un rialzo del 26% in meno di un mese cosa fare con le azioni EdiliziAcrobatica ancora sottovalutate del 50%.

La società (MIL:EDAC) che capitalizza in Borsa circa 77,8 milioni di euro fornisce una gamma di servizi nel settore delle costruzioni come ristrutturazione, restauro, pulizia, installazione e manutenzione.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 7 giugno al prezzo di 9,68 in ribasso dello 0,82%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,84 ed il massimo a 11,30.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value in area 9,40 euro per azione (sopravvalutazione attuale dei prezzi). I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 15 euro con una sottovalutazione rispetto ai prezzi correnti di circa il 50%

Dopo un rialzo del 26% in meno di un mese cosa fare con le azioni EdiliziAcrobatica ancora sottovalutate del 50%

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e quindi il rialzo potrebbe continuare.

La strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, mantenere con stop loss di lungo termine a 8,99 e supporto di breve termine a 9,52 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 11,30 e poi nei successivi 12/18 mesi in area 13,50/15 euro per azione. Per chi volesse compare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.

Il nostro giudizio rimane Strong Buy Long term con target a 15 euro.

Si procederà per step.