La deliziosa pianta grassa a forma di rosa, facilissima da coltivare in vaso. Perfetta in ogni ambiente e che si può riprodurre con estrema facilità

“Echeveria”: questo è il nome di questa deliziosa pianta grassa a forma di rosa. La pianta è originaria dell’America centrale e meridionale.

Questa pianta esotica appartiene alla famiglia delle “crassulaceae”. Le sue foglie sono triangolari e compongono, nel loro insieme, una bellissima rosa che può variare da una colorazione verde, fino ad arrivare al rosato, passando per una intonazione grigiastra tendente al blu.

La deliziosa pianta grassa a forma di rosa, facilissima da coltivare in vaso

Questa deliziosa pianta grassa a forma di rosa, è perfetta sia negli ambienti interni, coltivata in piccoli vasetti di terracotta. Che all’esterno, in delle belle e grandi foriere. Può essere posizionata sia in un luogo luminoso, ma anche all’ombra sopravvive perfettamente. In quei luoghi dove l’inverno è particolarmente rigido, sarà il caso di portarla in casa durante i mesi più freddi.

Come tutte le piante grasse, sarà il caso di scegliere un terriccio molto nutriente, specifico per le piante grasse.

L’echeveria si può riprodurre con estrema facilità

Un vantaggio di questa deliziosa pianta grassa a forma di rosa è che può essere riprodotta con estrema facilità. O tramite talea, oppure tramite polloni. Tutto ciò che bisogna fare è recidere i germogli laterali o le piantine che crescono lateralmente alla pianta madre, e rinvasarle.

La fioritura

L’echeveria produce anche un bellissimo fiore tubulare di colore rosa e arancio, durante il periodo della fioritura. Questo la rende ancora più bella. Il suo periodo di fioritura è maggio. Un ambiente luminoso renderà la fioritura più facile. Se posizionata all’ombra, la pianta potrebbe avere più difficoltà a fiorire.

Le diverse tipologie di Echeveria

Di questa deliziosa pianta grassa a forma di rosa, ne esistono diverse tipologie. E altrettante varietà ibride. Tutte molto belle e di colori leggermente differenti tra loro.

L’echeveria agavoides, ad esempio, ha queste piccole foglie molto piene, di colore verde chiaro con i bordi rossi. L’echeveria elegans, invece, è molto sofisticata. Le sue carnose foglie sono verdi, ricoperte di una pruina argenta che la rende molto particolare. L’echeveria pulvinata possiede delle deliziose foglie ricoperte di una leggerissima peluria e i bordi rossi. E sono moltissime ancora le varietà tra cui poter scegliere.

Un’idea molto carina è quella di scegliere differenti varietà di questa deliziosa pianta grassa a forma di rosa, per realizzare una composizione. L’effetto visivo sarà stupendo.

Abbiamo visto, dunque, qual è la deliziosa pianta grassa a forma di rosa, facilissima da coltivare in vaso.