Oltre ad Acquario e Ariete questi altri 4 segni non sarebbero partner ideali

Se siamo alla ricerca dell’anima gemella possiamo tenere in considerazione numerosi fattori che potrebbero tornarci utili. Aspettare di incontrare la persona giusta può essere estenuante, decidere di vivere con qualcuno che conosciamo appena potrebbe rivelarsi pericoloso. Al minimo dovremmo condividere la quotidianità, da questo dipenderebbe la nostra tranquillità, la felicità, la facilità nella vita di tutti i giorni.

Alcune persone ignorano i consigli che arrivano dall’oroscopo, altri ne tengono conto. A seconda del segno zodiacale decidono di concedere delle chance a chi hanno di fronte. Alcuni segni sono fatti per stare insieme, altri non lo sono per niente. Tenere conto dello zodiaco quando ci troviamo ad affrontare una scelta potrebbe darci qualche elemento di valutazione in più.

Con chi va d’accordo l’Acquario e quali sono i difetti

L’Acquario sente molto l’influenza di Urano e non sempre è costante con le persone che ama. Essendo socievole è in grado di fare amicizia e di conquistarci con la semplicità. I problemi nascono quando si stanca delle proprie relazioni e la voglia di incontri occasionali ritorna a predominare.

L’Acquario si trova bene con i Gemelli, il Leone, la Vergine e la Bilancia. Il modo migliore per conquistare l’Acquario è quello di frequentarlo in mezzo a tante persone e cercare di prevalere sugli altri, rimarrà colpito dalla nostra personalità.

Anche l’Ariete è un segno difficile. Le difficoltà nella coppia sorgono per via del suo egocentrismo. Ha bisogno di una persona su cui contare, ma che sia indipendente e che lasci spazio alla relazione senza essere insistente. Sagittario e Acquario sono in grado di stargli dietro e di assecondarne i periodi negativi.

Acquario e Acquario sono compatibili

Le affinità tra Acquario e Acquario sono molteplici. Non sono in tanti a capire l’Acquario, le persone che ci riescono meglio sono quelle dello stesso segno. È un modo concreto per non sentirsi minacciati.

Anche il segno del Cancro trova tante affinità con altre persone dello stesso segno. I punti di riferimento che si garantiscono a vicenda sono una base solida. Non mancano lealtà e rispetto. E così dicasi per il Toro, segni simili creano stabilità, condivisione e convivenza pacifica. I problemi nascono con gli altri segni.

Oltre ad Acquario e Ariete, anche Cancro e Toro avrebbero tante difficoltà. Per esempio, lo Scorpione sarebbe un partner terribile per il Toro. Lo Scorpione è un segno indecifrabile e il Toro non ne intuisce mai le intenzioni, tra loro sono tensioni e malanimo a prevalere. Il segno del Cancro è bravo all’inizio delle relazioni ma si perde con il passare del tempo. Il segno della Bilancia crea molti dubbi e apprezza le relazioni aperte.

Oltre ad Acquario e Ariete questi altri 4 segni non sarebbero partner ideali

Il segno della Bilancia non sarebbe un partner ideale. Si stancherebbe facilmente del solito via vai quotidiano, delle serate in casa, dei discorsi ripetuti. Basterebbe un cambio di stagione, o una piccola novità, un’opportunità di viaggio e subito gli impegni di coppia sarebbero disdetti. Ritrovare la libertà diventa una necessità primaria. La voglia di avventura e nuovi incontri con sconosciuti da conquistare sarebbero i desideri più grandi.

Un altro segno che odia la quotidianità della vita di coppia è il Sagittario. La vita di questo segno è una continua lotta alla ricerca di avventura e pericolo. La sicurezza della famiglia porta alla noia e si è disposti a tutto pur di assecondare la natura forte e indipendente.

Oltre ad Acquario e Ariete, dunque, questi altri 4 segni non sarebbero partner ideali.

