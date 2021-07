Molti sanno che la buccia di banana può essere riutilizzata per le sue molteplici proprietà curative, per la pulizia di alcuni oggetti, come fertilizzante delle piante, per pulire e nutrire le foglie, ecc.

Nonostante la lista sia ancora lunga non è finita qui, perché è incredibile cosa riesce a fare una semplice buccia di banana.

Alcuni scienziati brasiliani hanno pubblicato sulla rivista Industrial & Engineering ACS Chemistry Research uno studio nel quale affermano che la buccia di banana tritata è in grado di assorbire e purificare l’acqua potabile contaminata da metalli pesanti, meglio di tante altre sostanze di scarto.

Ecco perché è incredibile cosa riesce a fare una semplice buccia di banana

Il team di scienziati ha studiato da tempo la rimozione degli elementi tossici nelle acque potabili inquinate, utilizzando le proprietà delle fibre vegetali.

Dopo la sperimentazione delle fibre di cocco, delle bucce di arachidi, delle bucce di melanzana, si è passati alle bucce di banana.

Si è scoperto che le bucce di banana, possono essere utilizzate fino ad 11 volte senza perdere la capacità di assorbire i metalli pesanti. Inoltre, le bucce non hanno bisogno di nessun trattamento chimico prima del loro utilizzo.

In tutti i test effettuati si è rilevato che i metalli vengono rimossi dall’acqua restando attaccati saldamente alla buccia. L’utilizzo delle bucce di banana per purificare l’acqua è un metodo efficace ed economico, poiché costa poco ed è disponibile tutto l’anno.

Le bucce vengono asciugate al sole, tritate, setacciate e poi utilizzate.

Come avviene il processo

Le bucce di frutta e verdura sono ricche di pectina, molecole cariche negativamente, e riescono ad attirare la pesante carica positiva dei metalli, presenti nelle acque inquinate. I metalli in presenza di acqua si comportano da cationi, cioè da ioni carichi positivamente. Attraverso, quindi, un legame elettrostatico debole si possono attirare gli ioni metallici sparsi nell’acqua attraverso gli scarti delle banane.

Per ogni buccia di banana triturata, può essere decontaminato circa il 65 x cento delle acque inquinate.