La ripresa dell’oro cui avevamo assistito verso la fine della settimana scorsa (La debacle dell’oro nella settimana appena conclusasi potrebbe essere già giunta al capolinea) è continuata anche durante la settimana appena conclusasi.

Possiamo, quindi, affermare che la crisi delle quotazioni dell’oro è durata poco e adesso è tutto pronto per la ripresa del rialzo.

Ma come si spiega questo rafforzamento dell’oro?

Secondo gli esperti del mercato delle materie prime, la ripresa del prezzo dell’oro è legata all’impennata dei prezzi del petrolio. L’euforia del prezzo del greggio, infatti, ha rafforzato la preoccupazione che l’inflazione globale possa salire su livelli allarmanti. Una prima conseguenza di questo scenario è che la Banca d’Inghilterra ha aumentato il tasso di interesse di 25 punti base. Allo stesso modo, la Banca centrale europea e la Federal Reserve potrebbero presto seguire la stessa strada con conseguenze positive sul prezzo dell’oro.

La crisi delle quotazioni dell’oro è durata poco e adesso è tutto pronto per la ripresa del rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 4 febbraio in rialzo dello 0,21% rispetto alla seduta precedente a quota 1.784,9 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dell’1,28%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni stanno stentando a rompere il primo ostacolo, area 1.806,6 dollari, lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 1.851,7 dollari. Gli obiettivi successivi, poi, si trovano in area 1.924,6 dollari (II obiettivo di prezzo) e area 1.997,5 dollari (III obiettivo di prezzo).

La mancata rottura del livello indicato potrebbe spingere nuovamente le quotazioni verso area 1.750 dollari.

Time frame settimanale

Nel medio periodo il ribasso dell’oro potrebbe essere già prossimo al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine al I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso in aera 1.763,7 dollari.

La tenuta di questo livello potrebbe segnare l’inizio di una nuova e duratura fase rialzista che potrebbe portare il prezzo dell’oro in area 2.000 dollari. La conferma di questo scenario si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1835,3 dollari. Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare gli obiettivi ribassisti sono quelli indicati in figura.