Quando decidiamo di fare una vacanza in una località di mare ma non abbiamo grandi disponibilità economiche per andare all’estero la nostra scelta potrebbe ricadere sull’Italia.

Il nostro Paese offre tantissime località di villeggiatura, spesso anche a prezzi contenuti. Per consuetudine in inverno si sceglie la vacanza in montagna per assaporare il bello degli sport sciistici o i giochi sulla neve. Spesso le mete potrebbero essere anche altrove, ma scegliere il mare per respirare aria piena di iodio non ha prezzo.

Una costa lunga 8000 chilometri

L’Italia è una penisola bagnata su tre lati, quindi non sarà difficile trovare una località marina in cui fare una bella vacanza. Infatti, la lunghezza totale delle coste italiane si aggira intorno agli 8.000 chilometri della penisola, isole comprese.

Scandagliamo insieme alcune località famose che potrebbero fare al caso nostro.

La riviera romagnola è una fra queste. Con tutti i servizi e le offerte Cesenatico e le zone limitrofe sono sempre pronti e disponibili ad accogliere i turisti anche d’inverno. Forse non potremmo approfittare della stessa movida estiva, ma nessuno potrà privarci di una bella passeggiata sul lungo mare.

Al nord Italia è molto apprezzato il paesaggio che i caratteristici paesini delle Cinque Terre offrono. In Liguria, infatti, troveremo tante località ricche di storia e borghi particolari. Potremmo passeggiare in vie piccole ma accoglienti e fare delle lunghe passeggiate su spiagge non affollate, anche se non tanto ampie.

Anche sul litorale veneziano potremmo trovare delle località adatte. Ci sentiamo di consigliare la cittadina di Caorle, che ha una passeggiata suggestiva e una spiaggia lunga 18 km. Il piccolo centro è un borgo marinaio molto colorato e vivace.

Dal nord al sud Italia ecco quali sono i luoghi adatti per trascorrere delle piacevoli vacanze al mare anche d’inverno

Adatta a qualunque tipo di stagione, sempre calda e piena di turisti, è la costiera amalfitana. I piccoli borghi sul mare, la temperatura mediamente alta e un mare incantevole renderanno una vacanza in questi luoghi un momento indimenticabile. Positano, Amalfi, Sorrento non sono distanti da Napoli o da Pompei e potremmo approfittarne per fare anche una visita culturale.

Chiamata la Perla del Tirreno la cittadina di Tropea è molto nota per le spiagge e il litorale. Essa si trova su quel tratto di costa chiamata Costa degli Dei sul corno di Calabria.

Dal nord al sud Italia ecco quali luoghi potrebbero diventare meta di viaggi e visite turistiche per passeggiare in riva al mare. Godere di una bella aria marina ci rimetterà a nuovo e se ci sarà la possibilità, in una bella giornata, bagnare i piedi non sarà tanto freddo.