Le prime 3 sedute della settimana avevano confermato l’impostazione rialzista di cui avevamo parlato nel report di settimana scorsa (Il ribasso sui mercati americani potrebbe essere già alle spalle). Il problema, però, è sorto quando le quotazioni si ono trovate ad affrontare la forte area di resistenza a 35.500. Dopo un decisa rottura alla chiusura della seduta di mercoledì, le quotazioni hanno ripreso la strada del ribasso realizzando quella che si configura come una perfetta trappola per tori.

Quindi, a Wall Street l’atteso rialzo dei mercati americani potrebbe essere già giunto al capolinea. D’altra parte, la storia, come si vede dal frattale previsionale, ci dice che la direzione è ancora al ribasso. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

A Wall Street l’atteso rialzo dei mercati americani potrebbe essere già giunto al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 4 febbraio a quota 35.089,74,47 in ribasso dello 0,06% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,05%.

Time frame giornaliero

Come detto in apertura di questo report le quotazioni hanno trovato un fortissimo ostacolo in area 35.500 (I obiettivo di prezzo). Per settimana prossima, quindi, tutto ruoterà intorno a questo livello.

Una chiusura giornaliera superiore a questo livello, confermata nella seduta successiva, aprirebbe per porte al raggiungimento di area 37.724 (II obiettivo di prezzo), prima, e di area 40.000 (III obiettivo di prezzo), poi.

Al ribasso, invece, le quotazioni si muoverebbero verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea continua.

Time frame settimanale

La conferma della rottura con conseguente recupero del supporto in area 34.394 è un eccellente segnale rialzista. A questo punto le quotazioni potrebbero decollare verso area 40.000.

Nel caso di una rottura del supporto in area 34.394 la discesa continuerebbe verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Time frame mensile

Per il nono mese consecutivo le quotazioni si mantengono sopra il supporto in area 33.950 confermando lo scenario che vede il Dow Jones dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura mensile inferiore a 33.950 farebbe scattare la proiezione ribassista.