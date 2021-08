Settimana prossima ci sarà l’ultima chance per i rialzisti prima di vedere il prezzo del petrolio in area 50 dollari. Da inizio agosto, infatti, i ribassisti stanno picchiando duro sul prezzo del petrolio e si sono create tutte le condizioni per vedere un affondo ancora più profondo.

Le spiegazioni per questo crollo del prezzo del petrolio, ricordiamo che da inizio agosto le quotazioni del petrolio hanno perso il 16% rispetto alla chiusura di luglio, sono principalmente tre: preoccupazioni per la domanda a causa dei casi di virus in aumento, un rallentamento dell’economia cinese e l’indebolimento del consumo di benzina negli Stati Uniti.

Infine c’è un altro aspetto che ha indebolito il prezzo del petrolio. Il rafforzamento del dollaro, infatti, non aiuta a sostenere il prezzo delle materie prime che hanno subito anche questo contraccolpo. Basti pensare che il Dollar Index è sui livelli più e levati da novembre 2020.

Ultima chance per i rialzisti prima di vedere il prezzo del petrolio in area 50 dollari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 20 agosto a quota 61,86 dollari in ribasso dello 2,87% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso del 8,83% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Dopo ben sette sedute consecutive al ribasso, le quotazioni si avvicinano al I obiettivo di prezzo in area 60,35 dollari. La tenuta di questo livello potrebbe favorire la ripresa del rialzo a patto, però, che venga rotta al rialzo la resistenza in area 66 euro. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare fino al II obiettivo di prezzo in area 51,3 dollari con la massima estensione che si trova in area 42,2 dollari.

Time frame settimanale

Settimana scorsa scrivevamo

Per il futuro i livelli da monitorare sono molto chiari: il supporto in area 66,05 dollari e la resistenza in area 70 dollari. Una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli darebbe una forte direzionalità di medio periodo. Da notare che al ribasso la massima estensione passa in area 45 dollari

La risposta del mercato è stata forte e inequivocabile. Il supporto è stato rotto e adesso le quotazioni sono dirette verso gli obiettivi successivi indicati in figura.

Solo un immediato recupero di area 66,05 farebbe accantonare lo scenario ribassista.

Da notare che area 66 dollari è quella rilevante anche per il time frame giornaliero. Per settimana prossima, quindi, sarà questo il livello da monitorare sia a livello giornaliero che a livello settimanale.

Time frame mensile

Sul mensile, invece, è stata raggiunta la massima estensione rialzista in area 76,8 dollari (massimo di periodo a 76,7 dollari) e questo potrebbe determinare quanto meno un ritracciamento.

Sono ancora valide, quindi, le conclusioni riportate nei report precedenti:

nelle prossime settimane potremmo assistere a una discesa fino in area 53/56 dollari prima di una ripartenza al rialzo. Una chiusura settimanale sotto questi livelli, invece, aprirebbe le porte a un ribasso più duraturo e profondo.