La chiusura di maggio potrebbe avere lanciato il titolo Saras verso un rialzo di circa il 200%. Questo rialzo, però, viene da lontano. Già a febbraio (clicca qui per leggere il report), infatti, avevamo individuato oltre il quale una chiusura mensile avrebbe potuto far decollare il titolo Saras.

La chiusura di maggio, quindi, è stata superiore a 0,646 euro e il mese di giugno sta confermando l’impostazione rialzista con un rialzo di circa il 20% nelle prime due settimane di contrattazione.

I motivi con i quali si spiega questo forte rialzo sono due, ma ancora una volta il grafico sconta tutto:

Il buy di Bank of America. Gli analisti del gruppo americano hanno alzato il loro giudizio spinti dal potenziale di rivalutazione del titolo, che stimano nel 30%, grazie anche a una revisione al rialzo dei margini di raffinazione: rumors secondo i quali ci sarebbe la possibilità di un’opa sulla società di raffinazione della famiglia Moratti.

Tra i punti di forza di Saras c’è la sua valutazione rispetto al fatturato dell’esercizio in corso. Il titolo, infatti, è valutato 0.19 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Saras (MIL:SRS) ha chiuso la seduta del 15 giugno in ribasso del 2,34% rispetto alla seduta precedente, a quota 0,8428 euro.

Sia il time frame settimanale che quello mensile sono impostati al rialzo e puntano obiettivi molto interessanti. Ad esempio, nel lungo periodo il titolo potrebbe andare incontro a una performance di oltre il 150%. Solo una chiusura mensile inferiore a 0,646 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista di lungo periodo.

Nel medio periodo, invece, un ritracciamento fino in area 0,764 euro (I obiettivo di prezzo) è possibile. Nel caso in cui, poi, si dovesse assistere a una chiusura settimanale inferiore a questo livello, allora dovremmo iniziare a essere più prudenti anche per il lungo periodo.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile