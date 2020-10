In un precedente articolo si è parlato della possibilità di introduzione del cosiddetto bonus meccanico. Si tratta di un’agevolazione consistente in uno sconto fino a 250 euro per far riparare l’auto. Ecco tutti i nuovi aggiornamenti. L’agevolazione, ha un doppio scopo, da un lato di aiutare il settore delle officine meccaniche colpite dalla crisi dettata dal Covid-19. Dall’altro venire incontro alle esigenze dei cittadini che, non potendo sostituire la propria auto, hanno bisogno di ottenere una maggiore sicurezza dalla propria.

Questo sconto, pari al 50% dell’importo della riparazione, fino ad un massimo di 250 euro, verrà utilizzato dal richiedente sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi. In sostanza, per le spese sostenute nel 2021, la detrazione agirà nella dichiarazione 2022. Di seguito, vi riportiamo tutte le informazioni, per ottenere 250 euro per far riparare l’auto.

Bonus meccanico: come funziona

Non sono ancora noti eventuali requisiti relativi all’immatricolazione o alla tipologia di intervento da effettuare per poter usufruire del bonus. Molto probabilmente, questo bonus potrà essere utilizzato da tutti coloro che necessitano di un intervento sul proprio veicolo, con possibilità di cumulo sugli interventi effettuati durante l’anno.

La detrazione, è prevista anche per i lavori di riparazione e manutenzione relative a diverse auto. Purché intestate allo stesso soggetto. Qualora invece, l’auto di un figlio fiscalmente a carico sia intestata al figlio stesso, queste spese non potranno essere portate in detrazione.

Ciò che è certo, è che per accedere all’agevolazione, le spese sostenute dovranno essere provate da una documentazione dettagliata del lavoro eseguito. Inoltre, la fattura dovrà essere pagata con modalità di pagamento tracciabile, ossia bonifico, pagamento con carte di credito o di debito, bancomat, assegno, ecc.

Il pagamento della fattura in contanti, non potrà essere utilizzato per usufruire del bonus. In qualità di Esperti di Economia e Fisco del team di ProiezionidiBorsa vogliamo precisarvi, che l’importo massimo dei lavori di manutenzione e di riparazione è pari a 500 euro IVA esclusa.

Pertanto per un lavoro di manutenzione e riparazione auto di 500 euro potrà essere detratto il massimo dell’importo, ossia 250 euro.