Chi di noi non adora un buon soffritto di cipolle, aglio o porri? Questi alimenti sono tra i più deliziosi in assoluto. Danno sapore a ogni piatto della tradizione e si trovano tutto l’anno. Purtroppo però, hanno un grande svantaggio. Oltre che a farci piangere quando le affettiamo, le cipolle sprigionano un odore niente affatto piacevole. L’odore di cipolle è particolarmente persistente sui tessuti. Può impregnare con facilità tende, divani e soprattutto vestiti.

Ma niente paura! Esiste una soluzione a questo scomodo inconveniente. Tutto sta nel metodo di cottura. Vediamo una ricetta semplicissima per cuocere le cipolle senza sprigionare cattivi odori.

Utilizziamo un elettrodomestico che tutti abbiamo in casa

Il segreto per non far sprigionare cattivi odori quando cuociamo le cipolle è semplicissimo. Basta cuocerle nel microonde! Il microonde, infatti, è un contenitore chiuso, e per questo non sprigiona cattivi odori. Inoltre, è lo strumento ideale per cuocere a puntino alimenti ricchi di acqua, come appunto le cipolle (qui spieghiamo perché).

Ecco dunque una ricetta semplicissima per cuocere le cipolle senza sprigionare cattivi odori.

Ingredienti

a) Una decina di cipolle dorate piccole

b) Un mazzetto di erbe aromatiche, quali timo, rosmarino, alloro, etc

c) Olio di oliva q.b.

d) Sale q.b.

e) mezzo bicchiere di acqua

Procedimento

Sbucciamo le nostre cipolle e laviamole accuratamente. È meglio usare cipolle piccole, che cuoceranno in maniera più uniforme. Ora posizioniamo le nostre cipolle in una pirofila o altro contenitore adatto al microonde.

Aggiungiamo abbondante olio di oliva, sale, erbe aromatiche, e mezzo bicchiere di acqua.

Mettiamole nel microonde e facciamole cuocere per qualche minuto alla massima potenza.

È difficile dare indicazioni precise, perché ogni microonde ha un settaggio diverso. Ma ad esempio saranno sufficienti 10 minuti a 650W.

Potete interrompere la cottura e controllare lo stato delle cipolle in qualsiasi momento.

Quando saranno morbide, tiratele fuori e servitele.

Avrete una pietanza saporitissima, e niente puzza di cipolle in casa. Buon appetito!