Per farsi belle, mantenere la pelle del viso idratata e tonica ecco una ricetta DIY. Questa crema ha la consistenza di una panna morbida che fonde delicatamente al tocco delle dita. È un mélange perfetto per pelli secche, miste o grasse.

Pensiamo spesso che fabbricare dei prodotti fatti in casa sia complicato e che prenda troppo tempo. In realtà questo cosmetico artigianale si fa rapidamente e si può personalizzare il composto a piacimento scegliendo il nostro olio preferito.

Ingredienti per una ricetta tutta al naturale semplice e veloce

Muniamoci dei nostri ingredienti base per realizzare la crema antietà perfetta da fare in casa per tutti i tipi di pelle.

Prendiamo quindi:

un po’ di burro vegetale come il karité (30 g);

l’olio di cocco (5g);

olio di carota o altro (2g);

della fecola di mais o patata (1 cucchiaino);

della vitamina E (4 gocce).

Prepariamo anche i nostri utensili ovvero un recipiente resistente al calore per riscaldare a bagnomaria. Una pentolina, uno sbattitore elettrico e un barattolino di vetro.

La crema antietà perfetta da fare in casa per tutti i tipi di pelle

Cominciamo a preparare mettendo il burro di karité e l’olio di cocco in un recipiente per far scaldare e fondere a bagnomaria. Togliamo la pentola dal fuoco e aggiungiamo poi la vitamina E, infine mischiamo bene.

Lasciamo raffreddare e mettiamo il composto in frigorifero per dieci minuti circa. Poi sbattiamo con la frusta elettrica per 5-6 minuti per ottenere una consistenza di crema abbastanza spessa. Aggiungiamo infine la fecola e l’olio scelto e sbattiamo bene ancora con la frusta elettrica. Per terminare travasiamo la crema ottenuta nel vasetto di vetro con chiusura ermetica.

Questa crema si conserva per circa 6 mesi tenendola al riparo dal caldo e dalla luce a temperatura ambiente. Se vogliamo rendere la crema meno grassa e untuosa dosiamo con un po’ più di fecola per ottenere il risultato desiderato.