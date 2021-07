Sono veramente poche le persone che non hanno almeno sentito parlare delle attrazioni turistiche che attirano ogni anno in Sardegna tantissimi visitatori. Eppure, raggiungere questo piccolo paradiso tutto italiano non è sempre semplice.

Durante la stagione estiva, infatti, i costi degli aerei diretti verso la Sardegna tendono ad essere elevati. Ma non è detta l’ultima parola. Infatti, non tutti lo sanno, ma raggiungere la Sardegna potrebbe essere più economico di quel che sembra. Scopriamo subito a che cosa ci riferiamo.

Sardegna, perla del Mediterraneo tutta da scoprire

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato lungamente delle bellezze che rendono la Sardegna un paradiso assolutamente da scoprire. Questa piccola isola nasconde, infatti, delle perle di bellezza capaci di accontentare quasi tutti i turisti.

Ad esempio, gli amanti della storia e dei paesaggi romantici non potranno perdersi una gita ad Alghero e Castelsardo, città stupende dalla storia antica. Allo stesso modo, gli amanti delle acque incontaminate non dovrebbero perdersi una visita alle cale del Golfo di Orosei, oppure alla bellissima spiaggia di Stintino.

Infine, gli amanti dell’avventura possono perdersi nei bellissimi itinerari sardi, tra i quali merita una menzione il difficoltoso “Selvaggio Blu”. Eppure non è sempre facile raggiungere questa stupenda isola, soprattutto durante i periodi estivi.

Non tutti lo sanno ma raggiungere la Sardegna potrebbe essere più economico di quel che sembra

Chi volesse godersi una vacanza in Sardegna anche durante l’alta stagione dovrebbe sapere che alcune categorie di utenti possono accedere a biglietti aerei dal prezzo agevolato.

Grazie alle meccaniche della continuità territoriale, infatti, è possibile comprare dei biglietti ad un prezzo agevolato presso una delle maggiori compagnie aeree italiane. Le categorie che possono usufruire di queste agevolazioni sono le seguenti:

persone che risiedono in Sardegna;

persone affette da disabilità;

ragazzi tra i 2 anni e i 21 anni;

giovani studenti dell’università fino al compimento di 27 anni;

persone con un’età superiore ai 70 anni.

Le tratte a cui si riferisce la continuità territoriale sono quelle che vanno da Milano e Roma a Cagliari, Alghero e Olbia. Per quanto riguarda i documenti da presentare si consiglia di visitare il sito internet della compagnia aerea in questione.

