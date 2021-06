La corsa di Tinexta è solo all’inizio tanto che potrebbe guadagnare un ulteriore 50%, ma prima c’è un forte ostacolo da superare in area 30,54 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista prima verso il II obiettivo di prezzo in area 3,36 euro e poi verso area 46,2 euro (III obiettivo di prezzo). Su quest’ultimo livello potremmo assistere a delle prese di beneficio, ma c’è spazio per un rialzo di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali.

Questo scenario fortemente rialzista non trova riscontro nel giudizio degli analisti che hanno un consenso medio mantenere e un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione di circa il 10%.

Questa visione di un titolo sopravvalutato è confermata dalla valutazione basata sui multipli di mercato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, Tinexta è sopravvalutato.

Ma se il titolo è sopravvalutato e non dovesse riuscire a superare l’ostacolo in area 30,54 euro, cosa attendersi per le prossime settimane?

In questo caso un ritracciamento fino in area 27,46 euro diventerebbe altamente probabile. Solo una chiusura settimanale inferiore a 25,62 euro, però, determinerebbe un’inversione di tendenza. In questo caso le quotazioni potrebbero tornare in area 20 euro.

La corsa di Tinexta è solo all’inizio tanto che potrebbe guadagnare un ulteriore 50%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 8 febbraio invariato rispetto alla seduta precedente a 21,30 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

