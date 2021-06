Da diversi giorni i mercati internazionali stanno vivendo una fase laterale rialzista in attesa di sviluppi. La BCE nei giorni scorsi, ed oggi la FED, sembrano aver aggiunto poco al puzzle e tutto rimane come prima. L’inflazione, come abbiamo scritto e come le stese Banche centrali sembrano rimarcare, al momento non si rivela un pericolo e i tassi verranno alzati solo nel 2023. Allora su cosa concentrare la nostra attenzione? Sui grafici. Ora i mercati azionari potrebbero partire al rialzo per ancora altre settimane, ma quali sono i pericoli e quali sono appunto i livelli che devono rimanere inviolati?

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:54 della giornata di contrattazione del 16 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.691

Eurostoxx Future

4.142

Ftse Mib Future

25.755

S&P 500 Index

4.214,21

La previsione annuale evidenzia possibili rialzi fino alla prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino all’11 giugno.

Quali sono i livelli in ottica plurisettimanale che mantengono al momento la tendenza al rialzo?

Dax Future

15.408

Eurostoxx Future

4.032

Ftse Mib Future

25.100

S&P 500 Index

4.167.

La nostra previsione per la settimana del 14 giugno

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Fino ad oggi lo scenario atteso è confermato e quindi da domani il rialzo dovrebbe continuare.

Ora i mercati azionari potrebbero partire al rialzo per ancora altre settimane, ma quali sono i pericoli

Di seguito al mappa operativa che indica i livelli che mantengono al rialzo il trend di breve termine:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 17 giugno inferiore a 15.670.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 17 giugno inferiore a 4.126.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 17 giugno inferiore a 25.635.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 17 giugno inferiore a 4.233.

Quale operatività di trading mantenere per domani?

Long in ottica intraday e mantenere i Long in ottica multidays. La giornata di contrattazione di domani dovrebbe aprire sui minimi e poi chiudere sui massimi.

Come al solito si procederà per step.