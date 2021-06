Ecco un rimedio semplicissimo ed economico contro le farfalle della farina che mangiano il nostro cibo 

Le tarme della farina sono un problema che coinvolge moltissime famiglie. Anche se uno fa attenzione a conservare la farina chiusa nei barattoli quelle arrivano prima o poi per nutrirsi del nostro cibo.

In questo articolo abbiamo già visto in che modo possiamo combattere questi parassiti fastidiosi ma oggi vogliamo parlare di un metodo ancora più efficace.

Oggi vogliamo mostrare un altro rimedio semplicissimo ed economico contro le farfalle della farina che mangiano il nostro cibo.

Un foglio di carta che nasconde una trappola

Uno dei rimedi più efficaci contro le farfalle della farina è un foglio di carta che si trova in commercio che serve per attirare ed intrappolare le tarme. Questo foglio ha una superficie su cui è presente una sostanza dolciastra che attira le farfalle che però nasconde una trappola.

Oltre alla sostanza dolce c’è una colla che risulta micidiale per le farfalle, le imprigiona e le uccide per sempre.

Questo rimedio va applicato sull’anta della nostra credenza in modo che le farfalline non scappino.

Questi fogli sono in commercio e si trovano nei supermercati e nei negozi di giardinaggio. Sono molto economici e durano parecchi giorni, a partire dal primo uso vedremo l’incredibile utilità.

Dopo poche ore se la nostra dispensa è infestata dalle tarme inizierà a fare il suo effetto e vedremo queste sventurate intrappolate nel foglio.

Anche se non abbiamo mai visto queste farfalle nella nostra cucina possiamo prevenire questo problema tenendo in considerazione che queste tendono a moltiplicarsi nella stagione calda perché amano il caldo e l’umido.

Se teniamo al nostro cibo dovremo sempre chiudere ermeticamente farine e biscotti per conservarlo al meglio e al sicuro. Inoltre possiamo prevenire l’invasione delle tarme con l’uso di questi pratici fogli di carta dall’efficacia assicurata.