Dopo lo Strong Buy di giugno e una performance di oltre il 15%, la corsa al rialzo delle azioni STMicroelectronics è ancora molto lunga.

La forza del titolo è ben evidenziata dalla chiusura del 6 agosto, la più altra da oltre 20 anni a questa parte. Era, infatti, il dicembre del 2020 quando le quotazioni di STMicroelectronics hanno toccato quel livello per l’ultima volta.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il titolo possa continuare a salire verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, nel caso del raggiungimento del III obiettivo di prezzo, le quotazioni darebbero vita a una performance del 25% circa. Solo una chiusura settimanale inferiore a 33,46 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista aprendo le porte a una discesa che potrebbe condurre il titolo in area 28 euro.

Qui di seguito riassumiamo i punti di forza che sostengono il rialzo dell’azienda italo-francese.

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati rendendola molto redditizia.

L’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Gli analisti che coprono il titolo hanno recentemente rivisto al rialzo le previsioni di fatturato della società.

Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.

Il rialzo in Borsa è stato accompagnato da una revisione al rialzo, da parte degli analisti, delle previsioni di utile netto per azione.

Il consenso medio degli analisti è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione di circa il 20% rispetto ai prezzi attuali.

Negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato.

Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

La corsa al rialzo delle azioni STMicroelectronics è ancora molto lunga: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 4 giugno a quota 30,57 euro in rialzo dell’1,51% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale