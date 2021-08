Un vecchio adagio suggerisce che le mezze stagioni non esistono più. Negli ultimi anni, in effetti, abbiamo assistito ad un cambiamento radicale del clima. Le estati sono sempre più calde e manca una vera transizione verso il periodo invernale. A questa situazione si associano, sempre più spesso, fenomeni temporaleschi molto violenti. Capaci di cagionare seri danni e a volte, purtroppo anche delle vittime.

Le normali previsioni del tempo sembrano faticare a comprendere le dinamiche metereologiche attuali. Di conseguenza può capitare che alcuni temporali molto forti arrivino improvvisamente cogliendo impreparate le persone. Senza un’adeguata preparazione gli acquazzoni possono avere conseguenze molto serie, causando danni alle abitazioni, alle automobili e all’agricoltura. Inoltre, congestionano la circolazione stradale con il rischio di gravi incidenti.

Una soluzione gratuita

Due delle Regioni maggiormente colpite dal maltempo negli ultimi anni sono Liguria e Piemonte. In Liguria, la particolare conformazione geografica rischia di aggravare gli effetti delle piogge più forti. La conseguenza è quella di avere allagamenti e straripamenti dei corsi d’acqua. Il Piemonte, invece, ha subito danni ingentissimi nelle ultime settimane a causa di grandinate straordinarie. Proprio dalle due Regioni del Nord Ovest arriva una soluzione gratuita in grado di ridurre i danni causati dal maltempo improvviso. Si tratta di un’applicazione da scaricare sullo smartphone che avvisa gli utenti dei temporali in arrivo nel raggio di 20 chilometri. Una soluzione tecnologica che appare molto più attendibile delle comuni previsioni del tempo.

Chi abita in queste città scoprirà prima se arriva un violento temporale

L’applicazione denominata Livestorm nasce dalla collaborazione tra ARPA Piemonte e Liguria. Le due agenzie regionali hanno predisposto appositi radar metereologici sulle colline di Torino e sull’appennino ligure, consentendo notifiche tempestive a chi risiede nel basso Piemonte e nelle province di Savona, Genova e Torino.

Insomma, chi abita in queste città scoprirà prima se arriva un violento temporale e potrà prendere le dovute precauzioni. Il nuovo sistema fornisce aggiornamenti in tempo reale agli utenti avvisandoli appena rileva anomalie nel meteo. Queste vere e proprie previsioni del temporale consentiranno ai cittadini di mettere in sicurezza i propri beni. Ma serviranno anche alle amministrazioni locali per chiudere sottopassaggi, ponti ed altri luoghi potenzialmente pericolosi in caso di forte maltempo.