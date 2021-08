Il cellulare è il compagno delle nostre giornate. Infatti, la maggior parte di noi porta il proprio telefono ovunque vada. Che sia al lavoro, a una cena con gli amici o semplicemente in palestra, molti hanno sempre lo smartphone in mano. Proprio per questo motivo, però, dobbiamo stare molto attenti al modo in cui ce ne prendiamo cura. Infatti, il telefono ha bisogno di alcune accortezze che non possiamo negargli, se vogliamo che funzioni bene e a lungo.

Attenzione a questo errore che tanti fanno perché danneggia la batteria dello smartphone irreversibilmente

Molti si domandano come mantenere attiva e duratura la batteria del proprio smartphone. In tanti cercano consigli ovunque pur di raggiungere questo scopo. Purtroppo, c’è un errore che molti fanno in modo inconsapevole, seguendo un rimedio che, almeno per il momento, non ha riscontrato alcun parere concreto e scientifico. Infatti, tempo fa in tanti hanno iniziato a mettere la batteria del proprio cellulare in un sacchetto di alluminio per poi riporla nel congelatore per circa 10-12 ore. Secondo questo metodo, la batteria in questo modo avrebbe ripreso vita nuova, funzionando meglio di prima.

La leggenda

C’è chi sostiene che mettere la batteria nel freezer la faccia durare di più Secondo questo rimedio, riporre la batteria nel freezer le permetterebbe di riprendersi e di evitare il caldo. In realtà, dobbiamo davvero fare attenzione a questo errore che tanti fanno perché danneggia la batteria dello smartphone irreversibilmente!

Non c’è alcun tipo di prova che sostenga che la batteria nel congelatore possa preservarsi e durare più a lungo. Anzi! Potremmo davvero danneggiare il nostro smartphone in modo permanente. Perciò, se vediamo che ormai sono passati degli anni e che la batteria fa fatica a rimanere in vita per tanto tempo, sostituiamola. In questo caso, sarà più semplice proteggere il nostro cellulare senza commettere alcun tipo di sbaglio.

Approfondimento

