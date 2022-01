Tra la notte di lunedì 17 e martedì 18 gennaio, alle ore 00:47 italiane, nei nostri cieli apparirà la prima Luna piena del 2022. Si tratta di un evento astronomico molto importante che affascina, fin dai tempi più antichi, varie popolazioni di tutto il Mondo.

In alcune culture essa è soprannominata la “Luna del Lupo”, perché questo periodo coincide con la stagione degli amori dei lupi. Durante il mese di gennaio, infatti, essi tendono ad ululare di più per marcare il territorio e per cercare di accoppiarsi.

Secondo altre tradizioni, invece, questa Luna simboleggia l’unione familiare. Mentre, secondo altri popoli, essa rappresenta l’indipendenza e la capacità di raggiungere gli obiettivi in autonomia.

Quest’anno, la prima Luna piena del 2022 si troverà nel Cancro, per poi passare nel Leone, intorno alle 5:00 del mattino. Questi movimenti influenzeranno quasi tutti i segni dello zodiaco ed alcuni di essi verranno travolti da tantissima fortuna. Tra poco, quindi, scopriremo quali saranno i segni zodiacali che verranno premiati dalla sorte e dalla Luna.

Infatti, ecco la prima Luna piena del 2022 che inonderà di abbondanti ricchezze questi 3 segni zodiacali davvero fortunati

Uno dei segni più fortunati per il passaggio di questa Luna sarà il Sagittario.

Quest’ultimo, nonostante l’influenza positiva di Giove, dopo la prima settimana di gennaio potrebbe attraversare una fase calante nei guadagni e negli investimenti.

Tale periodo di sfortuna, però, potrebbe risolversi proprio dal 18 gennaio in poi, con l’arrivo della Luna piena. Infatti, tutti i problemi di carattere finanziario potrebbero venire meno grazie ad un’intuizione, un lampo di genio al lavoro o una grossa vincita.

Denaro e benessere per questo segno d’acqua

Anche se per i Gemelli il 2022 sarà un anno veramente incredibile e ricco di soddisfazioni, il mese di gennaio partirà a rilento.

Infatti, ci sono ancora troppe situazioni incresciose da risolvere, sia per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, che quello sentimentale.

Tuttavia, la svolta potrebbe arrivare proprio con il passaggio della Luna del Lupo. Infatti, dal 18 gennaio in poi, sarà importante rivedere le proprie abitudini eliminando quelle tossiche e controproducenti. L’arrivo di Venere verso la fine del mese potrebbe rimettere le cose in carreggiata, ma tutto dipenderà dal lavoro svolto in precedenza.

Un trend in continua crescita

Un altro segno che sarà baciato da questa prima Luna piena del 2022 sarà il Leone. Infatti, dopo il 18 gennaio arriveranno tantissime nuove opportunità per migliorare la propria situazione economica e finanziaria. Continuerà, quindi, il trend positivo già intrapreso a dicembre, che raggiungerà il suo culmine con l’arrivo di Venere a fine mese. Quindi, ecco la prima Luna piena del 2022 che inonderà di abbondanti ricchezze questi 3 segni zodiacali davvero fortunati.