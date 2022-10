Come pulire i termosifoni e cosa fare prima di accenderli

Sta per arrivare quel fatidico momento dell’anno, in cui ci troviamo costretti a mettere in funzione i termosifoni per far fronte alla stagione invernale. La cosa essenziale, specialmente di questi tempi, è far sì che la loro efficienza sia al massimo, per poter risparmiare qualcosa sulla bolletta. Per farlo, ci conviene iniziare dalla pulizia. Esiste un metodo rapido per pulire i termosifoni e alcune accortezze da seguire, prima di accenderli

Come pulire i termosifoni prima dell’inverno

Pulire i termosifoni non è un’impresa piacevole, lo è di più pulire l’argento annerito in modo naturale. Sono tante le fessure e le intercapedini in cui passare e ci si perde spesso troppo tempo. Per questo, molti rimandano di continuo. In realtà, basta davvero poco per togliere tutta la polvere e la lanugine accumulatasi all’interno dei termosifoni. In questo modo, funzioneranno meglio e forse saranno luoghi meno invitanti per ragni e insetti. Prima di iniziare, assicuriamoci che i termosifoni siano spenti e freddi, in caso contrario sarà bene spegnere la caldaia.

Adesso prepariamo una miscela di acqua calda, in cui avremo grattugiato del sapone di Marsiglia. Posizioniamo una bacinella sotto al termosifone e versiamo il composto appena preparato in ogni fessura. L’acqua calda, aiutata dalla gravità, porterà con sé sporco e polvere, permettendoci di pulire il nostro termosifone con facilità. Una volta terminata la procedura, potremo passare un panno asciutto per rimuovere l’acqua in eccesso. Effettuando questa pulizia una volta al mese, i nostri termosifoni si manterranno puliti ed efficienti.

Cosa non mettere sui termosifoni

Per risparmiare sulle bollette, adesso che si avvicina la data di accensione dei termosifoni, il nostro obiettivo è consumare meglio, piuttosto che meno. Quindi eliminiamo tende, copri termo e tutto ciò che possa creare una barriera e assorbire il calore. Non ci dovranno essere filtri tra noi e la nostra preziosa fonte di calore. Se non possiamo fare a meno delle tende, dovremmo sostituirle con tessuti leggeri, o optare per tende più corte. Sarà importante poi eliminare alcune cattive abitudini. Un errore comune è quello di usare i termosifoni come asciuga biancheria. Facendo così, il dispendio energetico è maggiore e la bolletta sarà più salata. Questo perché il calore fa fatica a disperdersi, facendoci sentire più freddo e costringendoci ad aumentare la temperatura del termostato.

Cosa fare quando si accendono

Abbiamo accennato alle tende, ma anche mobili e poltrone non dovrebbero stazionare davanti ai termosifoni. Sono anch’essi impedimenti fisici che ci fanno sprecare più energia. Una buona abitudine poi, è quella di accendere solo i termosifoni delle stanze che frequentiamo di più e per più tempo. Questo può davvero incidere positivamente sulla nostra bolletta. Per evitare uno shock termico troppo forte, possiamo tenere la temperatura nelle stanze più frequentate intorno ai 21 gradi, e intorno ai 18 in quelle meno vissute della casa.

Cosa fare se i termosifoni sono freddi in basso

Ricordiamoci, infine, di verificare l’efficienza dei nostri termosifoni. Se, per esempio, toccandoli, sentiamo alcuni punti freddi, significa che c’è un problema di funzionamento. Solitamente la colpa è dell’aria nei tubi. È infatti fondamentale sfiatare i termosifoni per rimuovere l’aria in eccesso. Seguendo questa guida sapremo sempre come pulire i termosifoni e come ottimizzarne l’uso in previsione del grande freddo.