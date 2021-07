L’estate è la stagione degli aperitivi con gli amici, delle cene fuori, dei barbecue all’aperto. Cambiare le abitudini alimentari, cedere alla tentazione di pasti più abbondanti ed elaborati, può provocare più di qualche squilibrio intestinale. Un aspetto da non sottovalutare perché è proprio nell’intestino che sono conservate più del 50% delle difese immunitarie. È per questo che quando soffriamo di un qualche disturbo o disordine intestinale e la flora microbica si modifica, il nostro organismo rischia di ammalarsi di più. Un’alimentazione sana e bilanciata, quindi, potenzia le difese immunitarie e aiuta a mantenere alti i livelli d’energia.

La combinazione di questi tre comuni alimenti rafforza il sistema immunitario e combatte virus e batteri

In particolare, durante la stagione estiva, quando gli eccessi fanno sentire i loro effetti, è importante stimolare il proprio sistema immunitario. Come? Semplicemente assumendo un tris di estratti naturali. Scopriamo quali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’ananas

Questo frutto esotico è ricco di fibre ed enzimi che rigenerano il colon e tutto il sistema digerente. Il consiglio è di consumare anche la sua parte interna, quella più dura, che contiene acido folico, fondamentale per il rafforzamento delle difese immunitarie.

La schisandra

Vitamina C e schisandrina: 2 elementi contenuti nella bacca della schisandra che aiutano a depurare le pareti dell’intestino. Inoltre, l’elevata presenza di fitosteroli, rendendo meno permeabili le mucose intestinali, riduce anche l’assorbimento di tossine e colesterolo.

La cannella

Da sempre, la medicina ayurvedica considera la cannella fondamentale nel disinfettare lo stomaco e l’intestino. Si pensi che l’olio essenziale, ricavato dalla sua corteccia, è tra le sostanze più ricche di aldeide cinnamica, una molecola che combatte batteri e virus.

Dopo aver scoperto che la combinazione di questi tre comuni alimenti rafforza il sistema immunitario e combatte virus e batteri, scopriamo come assumerli

Il momento migliore per ingerire questi alimenti e sfruttare al massimo i loro benefici, è la mattina, quando siamo ancora a digiuno. Il consiglio è di sostituire il caffè con un infuso di cannella: basterà far bollire dell’acqua con una stecca di cannella o 3 pizzichi di polvere. Beviamolo assieme ad una compressa di ananas e una di schisandra. In alternativa, si può usare la cannella per insaporire l’ananas fresco o le macedonie.

Approfondimento

Ecco tre super alimenti che aiutano a prevenire e curare la cistite